Валютная выручка Украины от экспорта черных металлов упала на 60% – данные Гостаможни

Также в этот период Украина сократила экспорт метизов на 8,9% – до $703,13 млн. Также Украина сократила экспорт метизов на 8,9% – до $703,13 млн. В августе они поставлены на $70,96 млн.
Из-за падения мировых цен на металлопродукцию, проблем с логистикой и повышения тарифов на электроснабжение и перевозку металлургические предприятия закрываются, а отрасль работает в убыток, рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков. При этом транспортировка грузов по железной дороге только за этот год подорожала на 140%, отмечали на "Запорожстали".
Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
АО "АрселорМиттал Кривой Рог" с августа 2022 года на три месяца приостановил работу своего горно-обогатительного комбината. Это решение в компании пояснили значительным подорожанием логистических услуг, а также падением спроса на продукцию на мировом рынке. Также предприятие перевело значительную часть сотрудников, включая топ-менеджмент и работников-иностранцев, на 2/3 нагрузки в связи с невозможностью платить оклады в полном объеме.
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.