Валютная выручка Украины от экспорта черных металлов упала на 60% – данные Гостаможни

Также в этот период Украина сократила экспорт метизов на 8,9% – до $703,13 млн. Также Украина сократила экспорт метизов на 8,9% – до $703,13 млн. В августе они поставлены на $70,96 млн.

Из-за падения мировых цен на металлопродукцию, проблем с логистикой и повышения тарифов на электроснабжение и перевозку металлургические предприятия закрываются, а отрасль работает в убыток, рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков. При этом транспортировка грузов по железной дороге только за этот год подорожала на 140%, отмечали на "Запорожстали".