В августе из Украины отправили в Польшу большую партию металлолома – СМИ

Традиционные регионы – генераторы металлолома в Украине сейчас или под российской оккупацией или находятся в зоне боевых действий Фото: depositphotos.com

"В августе из Украины в Польшу выехало 1 тыс. т металлолома. Это очень большая партия именно лома черных металлов, поскольку в Европу вывозилось сырье легированных марок", – цитирует издание своего инсайдера.

Другой источник сообщил, что металлолом оформили через две таможни – в Ровно и в Луцке.

"До сих пор непонятно, как они доказали таможенникам факт происхождения металлолома. Именно эта, а не пошлина, которая составляет 3 евро/т, является главной проблемой для экспортеров металлолома в ЕС", – сказал собеседник журналистам.

В комментарии UAprom руководитель Центра политического анализа Владимир Головко отметил, что на самом деле экспорт этого сырья в Евросоюз открыт.

"Те, кто хочет экспортировать, находят такую возможность. Поэтому вся недавняя суматоха вокруг отмены пошлины в 180 евро/т, петиции к руководству страны – это игры теневых лоббистов для того, чтобы разблокировать экспорт в Приднестровье", – заявил он.

По словам эксперта всеевропейская стальная ассоциация Eurofer призвала Еврокомиссию в очередной раз ограничить экспорт металлолома за пределы блока.

"Спрос на металлолом в ЕС будет только расти с учетом норм Green Deal. Лом – ключевое сырье для декарбонизации, поэтому интерес европейских металлургов к украинскому сырью будет расти. И, как мы видим, никаких препятствий для его экспорта в ЕС из Украины нет. А это значит, что предпосылки для отмены пошлины в 180 евро/т отсутствуют", – считает Головко.