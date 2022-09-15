ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В августе из Украины отправили в Польшу большую партию металлолома – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Традиционные регионы генераторы металлолома в Украине сейчас или под российской оккупацией или находятся в зоне боевых действий
Традиционные регионы – генераторы металлолома в Украине сейчас или под российской оккупацией или находятся в зоне боевых действий
Фото: depositphotos.com

Украинский профильный портал UAprom утверждает со ссылкой на свои источники на рынке, что в августе этого года украинские экспортеры лома черных металлов сделали большую поставку сырья в Польшу, хотя до этого отправляли только небольшие партии.

"В августе из Украины в Польшу выехало 1 тыс. т металлолома. Это очень большая партия именно лома черных металлов, поскольку в Европу вывозилось сырье легированных марок", – цитирует издание своего инсайдера.  

Другой источник сообщил, что металлолом оформили через две таможни – в Ровно и в Луцке.

"До сих пор непонятно, как они доказали таможенникам факт происхождения металлолома. Именно эта, а не пошлина, которая составляет 3 евро/т, является главной проблемой для экспортеров металлолома в ЕС", – сказал собеседник журналистам.

В комментарии UAprom руководитель Центра политического анализа Владимир Головко отметил, что на самом деле экспорт этого сырья в Евросоюз открыт.

"Те, кто хочет экспортировать, находят такую возможность. Поэтому вся недавняя суматоха вокруг отмены пошлины в 180 евро/т, петиции к руководству страны – это игры теневых лоббистов для того, чтобы разблокировать экспорт в Приднестровье", – заявил он.

По словам эксперта всеевропейская стальная ассоциация Eurofer призвала Еврокомиссию в очередной раз ограничить экспорт металлолома за пределы блока.

"Спрос на металлолом в ЕС будет только расти с учетом норм Green Deal. Лом – ключевое сырье для декарбонизации, поэтому интерес европейских металлургов к украинскому сырью будет расти. И, как мы видим, никаких препятствий для его экспорта в ЕС из Украины нет. А это значит, что предпосылки для отмены пошлины в 180 евро/т отсутствуют", – считает Головко.

Контекст:

Количество металлолома, который в Украине поставляется на предприятия, снизилось из-за захвата Россией 20% территории страны, это может привести к срыву выполнения обязательств по уменьшению выбросов СО2 в металлургии. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. Донецкая, Луганская, Харьковская области, а также все северное Причерноморье – традиционные регионы – генераторы металлолома, сейчас или под российской оккупацией или находятся в зоне боевых действий объяснил он.

Теги: таможня, экспорт, металлургия, металлолом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей, и свои таблетки
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей, и свои таблетки
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Потап вернулся в Украину
Потап вернулся в Украину
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму
"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму
Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться
Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться
Невзоров: С Путина стерли срок годности. Страна употребляет явно просроченного президента и рвотой особо не фонтанирует
Невзоров: С Путина стерли срок годности. Страна употребляет явно просроченного президента и рвотой особо не фонтанирует
"Ого! Тина фешн-икона!", "Нереально". Тина Кароль снялась в разных образах и показала растяжку
"Ого! Тина – фешн-икона!", "Нереально". Тина Кароль снялась в разных образах и показала растяжку
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера
Стало известно, кто присмотрит за любимыми собаками Елизаветы II
Стало известно, кто присмотрит за любимыми собаками Елизаветы II
  "Ведет себя, как нормальный человек", "Мелочи действительно могут расстроить". Чарльз III возмутился, испачкавшись чернилами на публике. Видео
  "Ведет себя, как нормальный человек", "Мелочи действительно могут расстроить". Чарльз III возмутился, испачкавшись чернилами на публике. Видео
Лидер группы "Антитіла" о визите Зеленского в освобожденный от оккупантов Изюм: Символично, мощно! Опасно
Лидер группы "Антитіла" о визите Зеленского в освобожденный от оккупантов Изюм: Символично, мощно! Опасно
Организаторы концертов Loboda в Германии указали ее партнером российский пропагандистский канал. Певица прокомментировала
Организаторы концертов Loboda в Германии указали ее партнером российский пропагандистский канал. Певица прокомментировала
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (93680)
2
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (85435)
3
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (79098)
4
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (74108)
5
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (33061)
6
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (27669)
7
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасны в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть (19330)
8
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев" (17776)
 
 
 
 