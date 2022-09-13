В "Укрметаллургпроме" заявили, что запрет на экспорт коксующегося угля – это ошибка, которая подорвет репутацию Украины как надежного поставщика

Каленков: Мы, безусловно, будем обращаться к правительству, чтобы там оперативно пересмотрели свое решение и нашли альтернативу Фото: Укрметаллургпром / Facebook

Официальная причина запрета – возможность использовать этот уголь для тепловой генерации, но эксперт считает ее надуманной, так как коксующийся уголь не дает во время сжигания такого эффекта, как энергетический, использовать его в этих целях экономически нецелесообразно. Этот тип угля используется в металлургии, но сейчас из-за кризиса в отрасли комбинаты почти перестали его покупать, объяснил Каленков.

"Сейчас металлургические предприятия, которые остались на подконтрольной Украине территории, загружены на 10–15%. Понятно, что существует избыток угля. И мы могли бы продавать этот избыток в Европу и получать за это валютную выручку, которая нам необходима для поддержки нашего валютного курса – речь идет о сумме $200 млн в год. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие недели правительство вернется к этому вопросу и все-таки оставит коксующийся уголь в перечне продукции, которую можно отправлять на импорт", – заявил он.

Глава объединения предприятий напомнил, что в ЕС действует эмбарго на уголь из России, чтобы поддержать Украину, а украинские предприятия имеют обязательства перед европейскими контрагентами. Если эти обязательства не выполнить, это испортит репутацию Украины, подчеркнул он, и не даст занять те ниши на рынке, которые занимали компании из РФ.

"Мы потеряем все контракты, которые были с невероятным трудом добыты. А если мы подставим единожды наших европейских контрагентов, понятно, что никакого доверия к украинским поставщикам не будет. То есть мы подрываем репутацию среди европейских партнеров, и это огромное отрицательное последствие такого решения. Поэтому мы, безусловно, будем обращаться к правительству, чтобы там оперативно пересмотрели свое решение и нашли альтернативу", – сказал Каленков.