Зеленский поручил Кабмину проработать возможность срочных поставок Польше 100 тыс. тонн угля

"В развитие вчерашних договоренностей с главой правительства Польши Моравецким я провел, как и обещал ему, совещание по вопросам поддержки наших польских братьев в течение этой осени и зимы, нашего энергетического сотрудничества с Польшей", – сказал президент.

Он сообщил, что поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой атомной электростанции в польский город Жешув, которому присвоено звание города-спасителя.

"Спасибо тебе, Жешув. Напомню, что это особое звание было присвоено Жешуву еще весной за очень весомую помощь Украине. Должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества. Конечно, это все возможно при сохранении нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией. Работаем ради необходимых международных решений для этого", – заявил он.

Также президент поручил Кабмину проработать возможность срочных поставок Польше 100 тыс. тонн энергетического угля "уже сейчас".

"У нас есть достаточные объемы для себя и можем помочь нашим братьям подготовиться к этой зиме", – сказал глава государства.

10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал в Twitter, что Украина готова открыть квоты на экспорт угля в Польшу.

"Речь идет о 100 тыс. тонн в сентябре, которые сейчас критически необходимы нашим партнерам", – заявлял он.

Підтримуємо наших * друзів. На доручення Президента України готові відкрити квоти на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим партнерам. Учора спільний план дій обговорили з @MorawieckiM. 1/2 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 10, 2022