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Зеленский поручил Кабмину проработать возможность срочных поставок Польше 100 тыс. тонн угля

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Зеленский встретился с Моравецким 9 сентября
Зеленский встретился с Моравецким 9 сентября
Фото: EPA

Украина намерена оказать поддержку Польше в энергетической сфере. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 10 сентября, опубликованного его пресс-службой.

"В развитие вчерашних договоренностей с главой правительства Польши Моравецким я провел, как и обещал ему, совещание по вопросам поддержки наших польских братьев в течение этой осени и зимы, нашего энергетического сотрудничества с Польшей", – сказал президент.

Он сообщил, что поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой атомной электростанции в польский город Жешув, которому присвоено звание города-спасителя.

"Спасибо тебе, Жешув. Напомню, что это особое звание было присвоено Жешуву еще весной за очень весомую помощь Украине. Должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества. Конечно, это все возможно при сохранении нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией. Работаем ради необходимых международных решений для этого", – заявил он.

Также президент поручил Кабмину проработать возможность срочных поставок Польше 100 тыс. тонн энергетического угля "уже сейчас".

"У нас есть достаточные объемы для себя и можем помочь нашим братьям подготовиться к этой зиме", – сказал глава государства.

10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал в Twitter, что Украина готова открыть квоты на экспорт угля в Польшу.

"Речь идет о 100 тыс. тонн в сентябре, которые сейчас критически необходимы нашим партнерам", – заявлял он.

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь.

Президент Польши Анджей Дуда 9 июня заявил, что страна уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

Теги: Польша, уголь, электроэнергия, Владимир Зеленский, Хмельницкая АЭС, Матеуш Моравецкий
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