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"Есть согласие, как решить эту проблематику". Зеленский обсудил с Моравецким очереди на украинско-польской границе

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Зеленский: Народы, которые защищают свободу, должны быть максимально близкими
Зеленский: Народы, которые защищают свободу, должны быть максимально близкими
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении убрать барьеры на украино-польской границе, "которые мешают гражданам и компаниям". Об этом он сказал 9 сентября в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

Говоря о сегодняшнем визите в Киев премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и президента Латвии Эгилса Левитса, он отметил, что в числе прочего обсуждалось двустороннее сотрудничество Украины со странами ЕС и упрощение процедур на границе.

"Должны обязательно убрать барьеры, которые до сих пор мешают нашим гражданам и компаниям. Народы, которые вместе защищают европейскую свободу, должны быть максимально близкими. Известно, что на украинско-польской границе есть определенные сложности, есть очереди", – сказал президент.

По его словам, он обсудил это с польским премьер-министром.

"Имеем согласие, как решить это проблематику. Глава правительства Украины со своим польским коллегой должны согласовать все технические детали", – пояснил президент.

Также политики обсудили вопросы совместного таможенного контроля, расширения пунктов пропуска на границе, упрощение почтового обмена между Украиной и государствами Евросоюза.

"И еще один важный аспект. Польша обратилась к нам с просьбой помочь в энергетической сфере, в том числе экспортом электричества. Конечно, мы это обеспечим. Польским братьям, помогающим нам с первого дня, мы всегда поможем", – подчеркнул президент.

Он отметил, что на Аллее смелости в Киеве появились еще две таблички – с именами Левитса и Моравецкого.

"Постепенно отметим всех лидеров политики, культуры, спорта и бизнеса, которые в самые тяжелые полгода с 24 февраля по 24 августа лично были в Киеве, лично приобщились к защите нашего государства", – заявил Зеленский.

Президент Польши Анджей Дуда 3 мая выражал надежду, что Украина "будет на десятилетия, а может быть, дай бог, на столетия братским для Польши государством".

Зеленский, выступая 22 мая в Верховной Раде на специальном заседании с участием Дуды, заявил, что между Украиной и Польшей "не должно быть никаких границ, барьеров".

Контекст:

3 сентября в Мининфраструктуры Украины сообщили, что ситуация на украино-польской границе становится критической, а очередь грузовиков с украинской стороны достигла длины в 45 км (в то время как с польской стороны 5 км максимум). По данным "Німецької хвилі", дальнобойщики проводят в очереди на границе по 7–10 дней.

Международный пункт пропуска "Ягодин" 6 сентября оказался заблокирован из-за акции протеста польских дальнобойщиков. К 8 сентября в очереди на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" находилось 2437 машин, длина очереди достигала 58 км.

С 9 сентября для дальнобойщиков открыли дополнительный пункт пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых грузовиков.  В Мининфраструктуры Украины эту меру назвали первым шагом к разрешению логистического кризиса на польско-украинской границе.

Теги: транспорт, Польша, граница, электричество, электроэнергия, Владимир Зеленский, грузоперевозки, Матеуш Моравецкий, сотрудничество
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