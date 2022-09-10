"Есть согласие, как решить эту проблематику". Зеленский обсудил с Моравецким очереди на украинско-польской границе

Говоря о сегодняшнем визите в Киев премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и президента Латвии Эгилса Левитса, он отметил, что в числе прочего обсуждалось двустороннее сотрудничество Украины со странами ЕС и упрощение процедур на границе.

"Должны обязательно убрать барьеры, которые до сих пор мешают нашим гражданам и компаниям. Народы, которые вместе защищают европейскую свободу, должны быть максимально близкими. Известно, что на украинско-польской границе есть определенные сложности, есть очереди", – сказал президент.

По его словам, он обсудил это с польским премьер-министром.

"Имеем согласие, как решить это проблематику. Глава правительства Украины со своим польским коллегой должны согласовать все технические детали", – пояснил президент.

Также политики обсудили вопросы совместного таможенного контроля, расширения пунктов пропуска на границе, упрощение почтового обмена между Украиной и государствами Евросоюза.

"И еще один важный аспект. Польша обратилась к нам с просьбой помочь в энергетической сфере, в том числе экспортом электричества. Конечно, мы это обеспечим. Польским братьям, помогающим нам с первого дня, мы всегда поможем", – подчеркнул президент.

Он отметил, что на Аллее смелости в Киеве появились еще две таблички – с именами Левитса и Моравецкого.

"Постепенно отметим всех лидеров политики, культуры, спорта и бизнеса, которые в самые тяжелые полгода с 24 февраля по 24 августа лично были в Киеве, лично приобщились к защите нашего государства", – заявил Зеленский.