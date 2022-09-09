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Госпогранслужба Украины открыла дополнительный пункт для пропуска фур в Польшу

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Первые фуры уже выезжают в Польшу через ПП "Устилуг"
Первые фуры уже выезжают в Польшу через ПП "Устилуг"
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

С 8.00 по киевскому времени украинские пограничники в пункте пропуска "Устилуг – Зосин" начали пропускать пустые грузовые транспортные средства на выезд из Украины, сообщила 9 сентября в Telegram пресс-служба ГПСУ.

"Рекомендуем водителям пустых грузовиков выбирать для выезда в Польшу пункт пропуска "Устилуг – Зосин", – обратились в ГПСУ к дальнобойщикам.

Госпогранслужба отмечает, что изменений в движении через этот пункт пропуска легковых автомобилей и автобусов и грузовых транспортных средств весом до 7,5 тонн не произошло – их пропускают, как и раньше.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем 8 сентября анонсировал открытие пункта "Устилуг" для выпуска пустых фур, назвав эту меру первым шагом к разрешению логистического кризиса на польско-украинской границе.

Контекст:

3 сентября Найем рассказал, что ситуация на украино-польской границе становится критической, а очередь грузовиков с украинской стороны достигла длины в 45 км (в то время как с польской стороны 5 км максимум). По данным "Німецької хвилі", дальнобойщики проводят в очереди на границе по 7–10 дней.

"Главная причина этих очередей – низкая эффективность работы польских служб, которые проводят фитосанитарный и ветеринарный контроль", – заявил Найем, добавив, что с начала полномасштабного вторжения России контроль на польской границе замедлился в несколько раз.

Международный пункт пропуска "Ягодин" 6 сентября оказался заблокирован из-за акции протеста польских дальнобойщиков со стороны автомагистрали Петркув –Трыбунальский – Дорогуск, ведущей к границе с Украиной. К 8 сентября в очереди на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украино-польской границе, по данным Найема, находилось 2437 машин, длина очереди достигала 58 км. Одно из требований бастующих – пропускать пустые грузовики через ПП на границе без очереди.

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