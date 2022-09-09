Госпогранслужба Украины открыла дополнительный пункт для пропуска фур в Польшу

"Рекомендуем водителям пустых грузовиков выбирать для выезда в Польшу пункт пропуска "Устилуг – Зосин", – обратились в ГПСУ к дальнобойщикам.
Госпогранслужба отмечает, что изменений в движении через этот пункт пропуска легковых автомобилей и автобусов и грузовых транспортных средств весом до 7,5 тонн не произошло – их пропускают, как и раньше.
Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем 8 сентября анонсировал открытие пункта "Устилуг" для выпуска пустых фур, назвав эту меру первым шагом к разрешению логистического кризиса на польско-украинской границе.
3 сентября Найем рассказал, что ситуация на украино-польской границе становится критической, а очередь грузовиков с украинской стороны достигла длины в 45 км (в то время как с польской стороны 5 км максимум). По данным "Німецької хвилі", дальнобойщики проводят в очереди на границе по 7–10 дней.
"Главная причина этих очередей – низкая эффективность работы польских служб, которые проводят фитосанитарный и ветеринарный контроль", – заявил Найем, добавив, что с начала полномасштабного вторжения России контроль на польской границе замедлился в несколько раз.
Международный пункт пропуска "Ягодин" 6 сентября оказался заблокирован из-за акции протеста польских дальнобойщиков со стороны автомагистрали Петркув –Трыбунальский – Дорогуск, ведущей к границе с Украиной. К 8 сентября в очереди на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украино-польской границе, по данным Найема, находилось 2437 машин, длина очереди достигала 58 км. Одно из требований бастующих – пропускать пустые грузовики через ПП на границе без очереди.