Госпогранслужба Украины открыла дополнительный пункт для пропуска фур в Польшу

Первые фуры уже выезжают в Польшу через ПП "Устилуг" Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

"Рекомендуем водителям пустых грузовиков выбирать для выезда в Польшу пункт пропуска "Устилуг – Зосин", – обратились в ГПСУ к дальнобойщикам.

Госпогранслужба отмечает, что изменений в движении через этот пункт пропуска легковых автомобилей и автобусов и грузовых транспортных средств весом до 7,5 тонн не произошло – их пропускают, как и раньше.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем 8 сентября анонсировал открытие пункта "Устилуг" для выпуска пустых фур, назвав эту меру первым шагом к разрешению логистического кризиса на польско-украинской границе.