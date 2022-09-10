Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" разблокирован польскими перевозчиками, но главная причина пробок остается нерешенной – Найем

Найем: В следующие несколько дней напряжение на этом участке границы должно упасть Фото: Mustafa Nayyem / Facebook

"Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск разблокирован. Польские перевозчики убрали свои грузовики со въезда в пункт пропуска со стороны Дорогуска. Движение транспорта с польской стороны разблокировано. Завершаются переговоры с протестующими", – написал он.

По словам Найема, движение возобновилось в 19.00 по киевскому времени.

"Мы все еще работаем над решением повышения эффективности польских фитосанитарных и ветеринарных служб, но в следующие несколько дней напряжение на этом участке границы должно упасть", – написал замминистра.

Он также сообщил, что Украина предложила открыть пять пунктов пропуска на польско-украинской границе для выезда пустых грузовиков, чтобы разгрузить логистику. Один действует с 9 сентября, достигнута договоренность об открытии в начале октября еще одного – в Нижанковичах Львовской области.

"Между тем, все еще остается нерешенной главная причина пробок. Следует срочно решить проблему дефицита фитосанитарных и ветеринарных инспекторов и перевести службы в круглосуточный режим работы с их стороны границы", – подчеркнул Найем.

По его словам, Украина предложила Польше несколько вариантов полного или частичного выхода из ситуации, в том числе отмену фитосанитарного и ветеринарного контроля отдельных групп транзитных грузов.

"Пока что переговоры продолжаются. Сейчас это одна из главных причин пробок. Мы знаем о нехватке кадров, о низкой зарплате, но пора что-то изменить", – резюмировал замминистра.