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Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" разблокирован польскими перевозчиками, но главная причина пробок остается нерешенной – Найем

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Найем: В следующие несколько дней напряжение на этом участке границы должно упасть
Найем: В следующие несколько дней напряжение на этом участке границы должно упасть
Фото: Mustafa Nayyem / Facebook

9 сентября польские перевозчики разблокировали движение в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украинско-польской границе. Об этом сообщил в Facebook замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

"Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск разблокирован. Польские перевозчики убрали свои грузовики со въезда в пункт пропуска со стороны Дорогуска. Движение транспорта с польской стороны разблокировано. Завершаются переговоры с протестующими", – написал он. 

По словам Найема, движение возобновилось в 19.00 по киевскому времени.

"Мы все еще работаем над решением повышения эффективности польских фитосанитарных и ветеринарных служб, но в следующие несколько дней напряжение на этом участке границы должно упасть", – написал замминистра.

Он также сообщил, что Украина предложила открыть пять пунктов пропуска на польско-украинской границе для выезда пустых грузовиков, чтобы разгрузить логистику. Один действует с 9 сентября, достигнута договоренность об открытии в начале октября еще одного – в Нижанковичах Львовской области.

"Между тем, все еще остается нерешенной главная причина пробок. Следует срочно решить проблему дефицита фитосанитарных и ветеринарных инспекторов и перевести службы в круглосуточный режим работы с их стороны границы", – подчеркнул Найем.

По его словам, Украина предложила Польше несколько вариантов полного или частичного выхода из ситуации, в том числе отмену фитосанитарного и ветеринарного контроля отдельных групп транзитных грузов.

"Пока что переговоры продолжаются. Сейчас это одна из главных причин пробок. Мы знаем о нехватке кадров, о низкой зарплате, но пора что-то изменить", – резюмировал замминистра. 

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/pfbid026tqbaS4nCekF2yUvf9R9WdpYpemU7KnAqXotwv2r18iANFQSmY1atdH7s2Y1k3BNl

Контекст:

3 сентября Найем сообщил, что ситуация на украино-польской границе становится критической, а очередь грузовиков с украинской стороны достигла длины в 45 км (в то время как с польской стороны 5 км максимум). По данным "Німецької хвилі", дальнобойщики проводят в очереди на границе по 7–10 дней.

Найем пояснял, что главная причина этих очередей – "низкая эффективность работы польских служб, которые проводят фитосанитарный и ветеринарный контроль".

Международный пункт пропуска "Ягодин" 6 сентября оказался заблокирован из-за акции протеста польских дальнобойщиков. К 8 сентября в очереди на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" находилось 2437 машин, длина очереди достигала 58 км.

С 9 сентября для дальнобойщиков открыли дополнительный пункт пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых грузовиков. В Мининфраструктуры Украины эту меру назвали первым шагом к разрешению логистического кризиса на польско-украинской границе.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября заявил, что договорился с польской стороной о решении вопроса очередей на украинско-польской границе.

Теги: транспорт, Польша, Мустафа Найем, граница, Министерство инфраструктуры, кризис, очередь, Мининфраструктуры, дальнобойщики, очереди, грузовик, акции протеста
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