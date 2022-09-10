Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" разблокирован польскими перевозчиками, но главная причина пробок остается нерешенной – Найем

"Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск разблокирован. Польские перевозчики убрали свои грузовики со въезда в пункт пропуска со стороны Дорогуска. Движение транспорта с польской стороны разблокировано. Завершаются переговоры с протестующими", – написал он.
По словам Найема, движение возобновилось в 19.00 по киевскому времени.
"Мы все еще работаем над решением повышения эффективности польских фитосанитарных и ветеринарных служб, но в следующие несколько дней напряжение на этом участке границы должно упасть", – написал замминистра.
Он также сообщил, что Украина предложила открыть пять пунктов пропуска на польско-украинской границе для выезда пустых грузовиков, чтобы разгрузить логистику. Один действует с 9 сентября, достигнута договоренность об открытии в начале октября еще одного – в Нижанковичах Львовской области.
"Между тем, все еще остается нерешенной главная причина пробок. Следует срочно решить проблему дефицита фитосанитарных и ветеринарных инспекторов и перевести службы в круглосуточный режим работы с их стороны границы", – подчеркнул Найем.
По его словам, Украина предложила Польше несколько вариантов полного или частичного выхода из ситуации, в том числе отмену фитосанитарного и ветеринарного контроля отдельных групп транзитных грузов.
"Пока что переговоры продолжаются. Сейчас это одна из главных причин пробок. Мы знаем о нехватке кадров, о низкой зарплате, но пора что-то изменить", – резюмировал замминистра.
3 сентября Найем сообщил, что ситуация на украино-польской границе становится критической, а очередь грузовиков с украинской стороны достигла длины в 45 км (в то время как с польской стороны 5 км максимум). По данным "Німецької хвилі", дальнобойщики проводят в очереди на границе по 7–10 дней.
Найем пояснял, что главная причина этих очередей – "низкая эффективность работы польских служб, которые проводят фитосанитарный и ветеринарный контроль".
Международный пункт пропуска "Ягодин" 6 сентября оказался заблокирован из-за акции протеста польских дальнобойщиков. К 8 сентября в очереди на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" находилось 2437 машин, длина очереди достигала 58 км.
С 9 сентября для дальнобойщиков открыли дополнительный пункт пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых грузовиков. В Мининфраструктуры Украины эту меру назвали первым шагом к разрешению логистического кризиса на польско-украинской границе.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября заявил, что договорился с польской стороной о решении вопроса очередей на украинско-польской границе.