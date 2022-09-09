Металлургическая отрасль Украины уже давно работает в убыток – "Укрметаллургпром"

Горно-обогатительные комбинаты до конца июня были загружены примерно на 70%, но с июля работают на 25% мощности Фото: depositphotos.com

"Предприятия, которые продолжают работать, сегодня загружены в среднем на 15%. По итогам 7 месяцев 2022 года заводы выплавили 4,82 млн т стали – это минус 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но надо учитывать, что отрасль работала более-менее нормально в январе и почти весь февраль, еще с "Азовсталью", ММКИ и без обстрелов регионов, где находится производство", – отметил Каленков.

По его словам, горно-обогатительные комбинаты до конца июня были загружены примерно на 70%, но с июля работают на 25% мощности, в то время как Ингулецкий, Южный ГОК, а также ГОК "АрселорМиттал Кривой Рог" вообще временно остановили работу.

"Цены на железорудное сырье и металлопродукцию с начала года просели примерно на 35% и 30% соответственно. К тому же выросли расходы на электроэнергию и логистику. Поэтому отрасль уже давно работает в убыток, о получении прибыли сейчас вообще речь не идет! Доходы позволяют покрыть только 50–80% от переменных расходов предприятий", – подчеркнул Каленков и призвал власти разработать программу государственной поддержки и стимулирования для металлургов.