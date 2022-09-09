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Металлургическая отрасль Украины уже давно работает в убыток – "Укрметаллургпром"

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Горно-обогатительные комбинаты до конца июня были загружены примерно на 70%, но с июля работают на 25% мощности
Горно-обогатительные комбинаты до конца июня были загружены примерно на 70%, но с июля работают на 25% мощности
Фото: depositphotos.com

Из-за падения мировых цен на металлопродукцию, проблем с логистикой и повышения тарифов на электроснабжение и перевозку металлургические предприятия закрываются, а отрасль работает в убыток. Об этом рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков в интервью GMK Center.

"Предприятия, которые продолжают работать, сегодня загружены в среднем на 15%. По итогам 7 месяцев 2022 года заводы выплавили 4,82 млн т стали – это минус 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но надо учитывать, что отрасль работала более-менее нормально в январе и почти весь февраль, еще с "Азовсталью", ММКИ и без обстрелов регионов, где находится производство", – отметил Каленков.

По его словам, горно-обогатительные комбинаты до конца июня были загружены примерно на 70%, но с июля работают на 25% мощности, в то время как Ингулецкий, Южный ГОК, а также ГОК "АрселорМиттал Кривой Рог" вообще временно остановили работу.

"Цены на железорудное сырье и металлопродукцию с начала года просели примерно на 35% и 30% соответственно. К тому же выросли расходы на электроэнергию и логистику. Поэтому отрасль уже давно работает в убыток, о получении прибыли сейчас вообще речь не идет! Доходы позволяют покрыть только 50–80% от переменных расходов предприятий", – подчеркнул Каленков и призвал власти разработать программу государственной поддержки и стимулирования для металлургов.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

АО "АрселорМиттал Кривой Рог" с августа 2022 года на три месяца приостановил работу своего горно-обогатительного комбината. Это решение в компании пояснили значительным подорожанием логистических услуг, а также падением спроса на продукцию на мировом рынке. Также предприятие перевело значительную часть сотрудников, включая топ-менеджмент и работников-иностранцев, на 2/3 нагрузки в связи с невозможностью платить оклады в полном объеме.

Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.

Теги: цены, экспорт, металлургия, АрселорМиттал Кривой Рог, Укрметаллургпром, Александр Каленков
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