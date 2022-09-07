Экспорт металла через морские порты приносит в полтора раза больше валюты, чем экспорт зерна – Каленков

"Это стало бы без преувеличения прорывом. Возобновление экспорта морем выгодно прежде всего нашей экономике: отправка металлопродукции на внешние рынки дает более чем в 1,5 раза больше валюты, чем аграрная продукция, которую начали вывозить в рамках "зернового соглашения". Открытие портов для грузов ГМК позволит также стабилизировать курс гривны, поскольку, по предварительным подсчетам, обеспечит приток в страну дополнительно $600 млн ежемесячно", – подчеркнул Каленков.
Он отметил, что кризис в горно-металлургическом комплексе, который уже привел к закрытию ряда предприятий и переводу работников в простой, во многом связан именно с логистикой и удорожанием транспортных услуг в четыре-шесть раз.
"Должна вестись эффективная дипломатическая работа с украинской стороны. Ведь, например, неоднократно заявлявшая о готовности быть посредником в переговорах Турция точно заинтересована в возобновлении морских поставок продукции ГМК из Украины", – убежден Каленков.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.
В то же время 22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
По состоянию на 2 сентября из украинских портов экспортировано уже 1,7 млн тонн зерна, на загрузку агропродукции стоит очередь.