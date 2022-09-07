Экспорт металла через морские порты приносит в полтора раза больше валюты, чем экспорт зерна – Каленков

Александр Каленков: Это стало бы без преувеличения прорывом. Возобновление экспорта морем выгодно прежде всего нашей экономике Фото: gmk.center

"Это стало бы без преувеличения прорывом. Возобновление экспорта морем выгодно прежде всего нашей экономике: отправка металлопродукции на внешние рынки дает более чем в 1,5 раза больше валюты, чем аграрная продукция, которую начали вывозить в рамках "зернового соглашения". Открытие портов для грузов ГМК позволит также стабилизировать курс гривны, поскольку, по предварительным подсчетам, обеспечит приток в страну дополнительно $600 млн ежемесячно", – подчеркнул Каленков.

Он отметил, что кризис в горно-металлургическом комплексе, который уже привел к закрытию ряда предприятий и переводу работников в простой, во многом связан именно с логистикой и удорожанием транспортных услуг в четыре-шесть раз.

"Должна вестись эффективная дипломатическая работа с украинской стороны. Ведь, например, неоднократно заявлявшая о готовности быть посредником в переговорах Турция точно заинтересована в возобновлении морских поставок продукции ГМК из Украины", – убежден Каленков.