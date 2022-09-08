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Открытие портов для экспорта металла стабилизирует гривну и поможет восстановить металлургическую отрасль – СМИ

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Экспорт металла приносит больше валюты, чем зерно, пишет Delo.ua
Экспорт металла приносит больше валюты, чем зерно, пишет Delo.ua
Фото: depositphotos.com

Открытие украинских морских портов для экспорта металлопродукции по аналогии с тем, как вывозят зерно, обеспечило бы Украину постоянным притоком валюты, что помогло бы стабилизировать курс гривны. Также это способствовало бы восстановлению производства в металлургической отрасли, которая сейчас переживает тяжелый кризис. Об этом идет речь в статье Delo.ua.

"Экспорт металлопродукции через порты существенно удешевил бы логистику. Следовательно, себестоимость продукции украинских металлургов стала бы более конкурентоспособной на международных рынках. Кроме того, открытие портов является для металлургической отрасли принципиальным вопросом, и без его решения отрасль не сможет восстановиться до довоенного уровня", – указывает издание.

В редакции подчеркивают, что открытие портов для продукции горно-металлургического комплекса в первую очередь будет способствовать укреплению экономики Украины, так как отправка судов с металлопродукцией на внешние рынки приносит больше валютной выручки, чем экспорт зерна.

"Экспорт металла приносит больше валюты, чем зерно. Открытие портов для продукции ГМК обеспечит приток в Украину около $600 млн ежемесячно. А это будет способствовать стабилизации курса гривны", – пишет Delo.ua.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.

В то же время 22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

По состоянию на 2 сентября из украинских портов экспортировано уже 1,7 млн тонн зерна, на загрузку агропродукции стоит очередь.

Теги: экономика, экспорт, кризис, металлургия, курс гривны, судоходство, морские порты Украины
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