Открытие портов для экспорта металла стабилизирует гривну и поможет восстановить металлургическую отрасль – СМИ

"Экспорт металлопродукции через порты существенно удешевил бы логистику. Следовательно, себестоимость продукции украинских металлургов стала бы более конкурентоспособной на международных рынках. Кроме того, открытие портов является для металлургической отрасли принципиальным вопросом, и без его решения отрасль не сможет восстановиться до довоенного уровня", – указывает издание.

В редакции подчеркивают, что открытие портов для продукции горно-металлургического комплекса в первую очередь будет способствовать укреплению экономики Украины, так как отправка судов с металлопродукцией на внешние рынки приносит больше валютной выручки, чем экспорт зерна.

"Экспорт металла приносит больше валюты, чем зерно. Открытие портов для продукции ГМК обеспечит приток в Украину около $600 млн ежемесячно. А это будет способствовать стабилизации курса гривны", – пишет Delo.ua.