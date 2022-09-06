Открытие портов для экспорта металла – серьезный вклад в экономику Украины и курс гривны – глава Союза промышленников и предпринимателей

"Металлургический экспорт является одной из стратегически важных, базовых отраслей экономики и важной составляющей экспорта. Однозначно правительству и дипломатам необходимо объединить усилия и расширить морские транспортные коридоры, которые сегодня работают на поставку агросырья, на экспорт продукции ГМК. По нашим расчетам, это дало бы стране возможность получать дополнительно минимум $600 млн ежемесячно, это очень весомая сумма, и она могла бы значительно улучшить и с исполнением бюджета, и со стабильностью курса гривны, которые нам крайне необходимы для того, чтобы поддерживать бюджет и противостоять циничной агрессии России", – заявил он.

Кинах добавил, что горно-металлургический комплекс до войны приносил $20–23 млрд валютной выручки, но из-за войны эта ситуация изменилась.

"В результате план поступлений в украинский бюджет выполняется максимум на 50%. С учетом всех наших потребностей нам не хватает ежемесячно минимум $5 млрд. Сейчас эта проблема обостряется, ведь международная помощь не способна обеспечить необходимый финансовый масштаб. Таким образом, мы вынуждены получать нужные средства либо за счет эмиссии, либо за счет внутренних ссуд и частичной грантовой помощи. Именно поэтому Украине так сильно необходимо прежде всего нарастить ту долю экономики, которая генерирует масштабную валютную выручку. А потому – разблокировать порты для экспорта продукции ГМК", – сказал глава Украинского союза промышленников и предпринимателей.