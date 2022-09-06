Открытие портов для экспорта металла – серьезный вклад в экономику Украины и курс гривны – глава Союза промышленников и предпринимателей

"Металлургический экспорт является одной из стратегически важных, базовых отраслей экономики и важной составляющей экспорта. Однозначно правительству и дипломатам необходимо объединить усилия и расширить морские транспортные коридоры, которые сегодня работают на поставку агросырья, на экспорт продукции ГМК. По нашим расчетам, это дало бы стране возможность получать дополнительно минимум $600 млн ежемесячно, это очень весомая сумма, и она могла бы значительно улучшить и с исполнением бюджета, и со стабильностью курса гривны, которые нам крайне необходимы для того, чтобы поддерживать бюджет и противостоять циничной агрессии России", – заявил он.
Кинах добавил, что горно-металлургический комплекс до войны приносил $20–23 млрд валютной выручки, но из-за войны эта ситуация изменилась.
"В результате план поступлений в украинский бюджет выполняется максимум на 50%. С учетом всех наших потребностей нам не хватает ежемесячно минимум $5 млрд. Сейчас эта проблема обостряется, ведь международная помощь не способна обеспечить необходимый финансовый масштаб. Таким образом, мы вынуждены получать нужные средства либо за счет эмиссии, либо за счет внутренних ссуд и частичной грантовой помощи. Именно поэтому Украине так сильно необходимо прежде всего нарастить ту долю экономики, которая генерирует масштабную валютную выручку. А потому – разблокировать порты для экспорта продукции ГМК", – сказал глава Украинского союза промышленников и предпринимателей.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.
В то же время 22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
По состоянию на 2 сентября из украинских портов экспортировано уже 1,7 млн тонн зерна, на загрузку агропродукции стоит очередь.