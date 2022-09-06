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Падение производства в металлургии к концу года может достичь 70% – СМИ

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Чтобы преодолеть кризис, горно-металлургический комплекс нуждается в государственной поддержке, пишет Delo.ua
Чтобы преодолеть кризис, горно-металлургический комплекс нуждается в государственной поддержке, пишет Delo.ua
Фото: depositphotos.com

Горно-металлургический комплекс Украины переживает тяжелый кризис, предприятия загружены лишь на десятую часть, а падение по итогам года будет катастрофическим, если государство не разработает программу стимулирования для отрасли. Об этом идет речь в материале на сайте Delo.ua.

"Сейчас на неоккупированной части Украины работают шесть металлургических предприятий. И все они работают на минимуме: средняя загрузка – примерно 15–16%. Горнорудные предприятия сегодня загружены в среднем на 25%, приостановили работу Южный, Ингулецкий и ГОК АрселорМитталл Кривой Рог", – указывает издание.

По данным опрошенных металлургов, за семь месяцев этого года заводы выплавили 4,8 млн тонн стали – это на 62% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (12,7 млн тонн). Но в этих данных учтены также два месяца работы до начала полномасштабной войны. То есть до конца года в отрасли ждут падения на 68–70%.

"Доходы предприятий покрывают лишь 50–80% переменных расходов. А есть ведь постоянные расходы – на нужды производства и на зарплату сотрудникам. Некоторым предприятиям удается сохранить 100% зарплаты, где-то ее сократили до двух третей", – пишет Delo.ua.

Чтобы преодолеть кризис, горно-металлургический комплекс нуждается в государственной поддержке, и прежде всего – в снижении тарифов на железнодорожные перевозки, а также ренты на добычу полезных ископаемых, указывают авторы. Это позволило бы удешевить себестоимость продукции, а соответственно – сделать ее более конкурентоспособной на мировых рынках. Ну и, безусловно, улучшить ситуацию в отрасли может разблокировка морских портов для экспорта металла.

"Проблему с логистикой могло бы решить открытие украинских морских портов для металлопродукции – по аналогии с тем, как их открыли для экспорта аграрной продукции. Это уменьшило бы себестоимость и сделало бы продукцию украинских металлургов более конкурентоспособной на международных рынках. А приток валюты от экспорта стабилизировал бы курс доллара и состояние экономики", – резюмирует издание.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.

В то же время 22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

По состоянию на 2 сентября из украинских портов экспортировано уже 1,7 млн тонн зерна, на загрузку агропродукции стоит очередь.

Теги: экспорт, металлургия, перевозки, курс доллара, судоходство, морские порты Украины
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