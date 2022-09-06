Падение производства в металлургии к концу года может достичь 70% – СМИ

"Сейчас на неоккупированной части Украины работают шесть металлургических предприятий. И все они работают на минимуме: средняя загрузка – примерно 15–16%. Горнорудные предприятия сегодня загружены в среднем на 25%, приостановили работу Южный, Ингулецкий и ГОК АрселорМитталл Кривой Рог", – указывает издание.

По данным опрошенных металлургов, за семь месяцев этого года заводы выплавили 4,8 млн тонн стали – это на 62% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (12,7 млн тонн). Но в этих данных учтены также два месяца работы до начала полномасштабной войны. То есть до конца года в отрасли ждут падения на 68–70%.

"Доходы предприятий покрывают лишь 50–80% переменных расходов. А есть ведь постоянные расходы – на нужды производства и на зарплату сотрудникам. Некоторым предприятиям удается сохранить 100% зарплаты, где-то ее сократили до двух третей", – пишет Delo.ua.

Чтобы преодолеть кризис, горно-металлургический комплекс нуждается в государственной поддержке, и прежде всего – в снижении тарифов на железнодорожные перевозки, а также ренты на добычу полезных ископаемых, указывают авторы. Это позволило бы удешевить себестоимость продукции, а соответственно – сделать ее более конкурентоспособной на мировых рынках. Ну и, безусловно, улучшить ситуацию в отрасли может разблокировка морских портов для экспорта металла.

"Проблему с логистикой могло бы решить открытие украинских морских портов для металлопродукции – по аналогии с тем, как их открыли для экспорта аграрной продукции. Это уменьшило бы себестоимость и сделало бы продукцию украинских металлургов более конкурентоспособной на международных рынках. А приток валюты от экспорта стабилизировал бы курс доллара и состояние экономики", – резюмирует издание.