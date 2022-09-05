Разблокировка экспорта металла через порты обеспечит Украину валютой и снизит инфляцию – глава Федерации металлургов Украины

"Если бы сегодня были разблокированы порты, это позволило бы продавать продукции примерно на $600 млн. Соответственно, гривна окрепнет, а рост цен замедлится", – отметил Беленький.
Полномасштабное военное вторжение РФ нанесло тяжелый ущерб украинскому горно-металлургическому комплексу, который вместе с сельским хозяйством производил львиную долю украинского экспорта. Посчитать убытки трудно: по предварительным данным, потери металлургического сектора составляют 40% от довоенных мощностей, объяснил эксперт.
"Мы сегодня работающими мощностями обеспечиваем более 15% объемов довоенной продукции. Поэтому мы теряем рынки сбыта – потому что из-за блокировки портов мы не можем обеспечить нашу клиентскую базу, которую мы строили годами, необходимой продукцией. С блокировкой портов мы не можем экспортировать товары в ряд стран – прежде всего, в Китай, который был нашим крупным партнером, [страны] Ближнего Востока и Северной Африки", – подчеркнул он.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.
В то же время 22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
По состоянию на 2 сентября из украинских портов экспортировано уже 1,7 млн тонн зерна, на загрузку агропродукции стоит очередь.