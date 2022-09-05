Разблокировка экспорта металла через порты обеспечит Украину валютой и снизит инфляцию – глава Федерации металлургов Украины

Сергей Беленький: Мы теряем рынки сбыта – потому что из-за блокировки портов мы не можем обеспечить нашу клиентскую базу, которую мы строили годами, необходимой продукцией Фото: gmk.center

"Если бы сегодня были разблокированы порты, это позволило бы продавать продукции примерно на $600 млн. Соответственно, гривна окрепнет, а рост цен замедлится", – отметил Беленький.

Полномасштабное военное вторжение РФ нанесло тяжелый ущерб украинскому горно-металлургическому комплексу, который вместе с сельским хозяйством производил львиную долю украинского экспорта. Посчитать убытки трудно: по предварительным данным, потери металлургического сектора составляют 40% от довоенных мощностей, объяснил эксперт.

"Мы сегодня работающими мощностями обеспечиваем более 15% объемов довоенной продукции. Поэтому мы теряем рынки сбыта – потому что из-за блокировки портов мы не можем обеспечить нашу клиентскую базу, которую мы строили годами, необходимой продукцией. С блокировкой портов мы не можем экспортировать товары в ряд стран – прежде всего, в Китай, который был нашим крупным партнером, [страны] Ближнего Востока и Северной Африки", – подчеркнул он.