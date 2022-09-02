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Если экспорт металла через порты не будет разблокирован, "АрселорМиттал Кривой Рог" придется закрыть – гендиректор

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Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины
Фото: depositphotos.com

Завод "АрселорМиттал Кривой Рог" на грани остановки из-за блокады украинских портов и низких цен на сталь. Об этом заявил гендиректор комбината Мауро Лонгобардо в интервью Financial Times.

"Сталелитейный завод в Кривом Роге придется полностью закрыть, если блокада украинских портов Черного моря не будет снята или мировые цены на сталь не начнут расти", – отметил он.

По словам Лонгобардо, экспортировать сталь наземным путем через страны Европы невыгодно, а иных альтернатив пока нет.

"Сейчас предприятие эксплуатирует только одну доменную печь из четырех, производя несколько тысяч тонн продукции. Продукция компании отгружается в основном украинским покупателям. Без морских портов в Украине нет металлургии. Мы сделали все, что могли", – добавил Лонгобардо и отметил, что компания не сможет поддерживать 26 тыс. сотрудников вечно.

Контекст:

АО "АрселорМиттал Кривой Рог" с августа 2022 года на три месяца приостановил работу своего горно-обогатительного комбината. Это решение в компании пояснили значительным подорожанием логистических услуг, а также падением спроса на продукцию на мировом рынке. Также предприятие перевело значительную часть сотрудников, включая топ-менеджмент и работников-иностранцев, на 2/3 нагрузки в связи с невозможностью платить оклады в полном объеме.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.

Теги: цены, экспорт, металлургия, АрселорМиттал Кривой Рог
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