Если экспорт металла через порты не будет разблокирован, "АрселорМиттал Кривой Рог" придется закрыть – гендиректор

"Сталелитейный завод в Кривом Роге придется полностью закрыть, если блокада украинских портов Черного моря не будет снята или мировые цены на сталь не начнут расти", – отметил он.

По словам Лонгобардо, экспортировать сталь наземным путем через страны Европы невыгодно, а иных альтернатив пока нет.

"Сейчас предприятие эксплуатирует только одну доменную печь из четырех, производя несколько тысяч тонн продукции. Продукция компании отгружается в основном украинским покупателям. Без морских портов в Украине нет металлургии. Мы сделали все, что могли", – добавил Лонгобардо и отметил, что компания не сможет поддерживать 26 тыс. сотрудников вечно.