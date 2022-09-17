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Запрет экспорта коксующегося угля приведет к потере Украиной $200 млн валютной выручки – СМИ

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В Украине коксующийся уголь производит только шахтоуправление "Покровское" компании "Метинвест", пишет "РБК-Украина"
В Украине коксующийся уголь производит только шахтоуправление "Покровское" компании "Метинвест", пишет "РБК-Украина"
Фото: pokrovsk.news

Решение Кабинета Министров запретить экспорт коксующегося угля приведет к закрытию единственного в Украине предприятия, которое его производит, – шахтоуправления "Покровское" компании "Метинвест", пишет в своем материале "РБК-Украина".

"В настоящее время коксующийся уголь в Украине производит ШУ "Покровское" (ШУП), которое является градообразующим и дает работу 10 тыс. работников в прифронтовом регионе. За февраль – июнь этого года, в условиях российской агрессии, ШУП отчислил в бюджеты 2,4 млрд грн и обеспечивал Украине более $15 млн валютной выручки ежемесячно", – напоминает агентство.

Сейчас ШУП переживает не самые легкие времена, пишут авторы, так как крупнейшими клиентами предприятия были сейчас не работающие "Азовсталь", меткомбинат имени Ильича и Авдеевский коксохим. Спрос на коксующийся уголь на внутреннем рынке резко упал и в апреле составил всего 38% от плана, поэтому только за счет экспорта предприятию удалось удержать производство на уровне 200 тыс. тонн в месяц, или 77% от плана. И теперь этой последней возможности работать у предприятия не будет, отмечают журналисты.

Они подчеркивают, что невозможность экспортировать продукцию может привести к массовым сокращениям на предприятии – работу потеряют минимум 2 тыс. работников, отчисления в бюджеты всех уровней сократятся в разы. Учитывая, что в Украине добывает коксующийся уголь единственное предприятие, даже приостановка его работы повлечет негативные последствия для экономики, утверждают авторы. Они объясняют, что возобновить работу позже, в условиях, когда металлургическим предприятиям коксующийся уголь снова понадобится, будет сложно – как минимум потому, что уволенные с предприятия работники к тому времени уже найдут новую работу.

"Таким образом, мы имеем единственное предприятие, добывающее коксующийся уголь, и уголь, который в Украине сейчас не нужен ни металлургам, ни ТЭС. А продавать профицитную продукцию за границу ему запретил Кабмин. Так в чем же выгода? Никакой, подтверждает президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков. Более того: экспорт этого угля приносил Украине $200 млн валютной выручки ежегодно. Теперь этих денег не будет. Как не будет и миллиардных налогов, уплаченных в бюджет", – резюмирует агентство.

Контекст:

Кабинет Министров Украины внес коксующийся уголь в перечень товаров, экспорт которых запрещен, на заседании 7 сентября.

В июне был запрещен экспорт природного газа украинского происхождения, мазута и угля (кроме коксующегося).

Теги: налоги, Кабинет Министров, уголь, экономика, экспорт, Метинвест, запрет, металлургия, Покровск
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