Греческое судно доставляло уголь из России в обход санкций ЕС – Bloomberg

Запрет ЕС на импорт российского угля и других товаров в ЕС вступил в силу 10 августа Фото: depositphotos.com

Согласно данным аналитических компаний Kpler и Logistic OS, судно Stavros завершило погрузку 53 тыс. тонн угля с российского Таманского терминала 29 августа. Судно прибыло в порт недалеко от города Искендерун в Турции 5 сентября.

Stavros управляется базирующейся в Афинах компанией Eastern Mediterranean Maritime. Представитель компании отказался комментировать информацию о грузе корабля, но сказал, что не может быть нарушения санкций, если пункт назначения не находится в ЕС. При этом Европейская комиссия ранее заявляла, что санкции распространяются на любые поставки угля из России, независимо от их пункта назначения.

Запрет в отношении угля касается как покупки, так и передачи, независимо от конечного пункта назначения, напомнило агентство.

Точно неизвестно, был ли уголь произведен именно в России и кому в конечном итоге принадлежит судно. Также неизвестны конечный пункт назначения и использование партии.