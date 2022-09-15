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Греческое судно доставляло уголь из России в обход санкций ЕС – Bloomberg

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Запрет ЕС на импорт российского угля и других товаров в ЕС вступил в силу 10 августа
Запрет ЕС на импорт российского угля и других товаров в ЕС вступил в силу 10 августа
Фото: depositphotos.com

Судно, управляемое греческой компанией, перевозило уголь из порта в России в конце августа после вступления в силу санкций Европейского союза. Об этом 15 сентября написало агентство Bloomberg, проанализировав данные движения судов.

Согласно данным аналитических компаний Kpler и Logistic OS, судно Stavros завершило погрузку 53 тыс. тонн угля с российского Таманского терминала 29 августа. Судно прибыло в порт недалеко от города Искендерун в Турции 5 сентября.

Stavros управляется базирующейся в Афинах компанией Eastern Mediterranean Maritime. Представитель компании отказался комментировать информацию о грузе корабля, но сказал, что не может быть нарушения санкций, если пункт назначения не находится в ЕС. При этом Европейская комиссия ранее заявляла, что санкции распространяются на любые поставки угля из России, независимо от их пункта назначения.

Запрет в отношении угля касается как покупки, так и передачи, независимо от конечного пункта назначения, напомнило агентство. 

Точно неизвестно, был ли уголь произведен именно в России и кому в конечном итоге принадлежит судно. Также неизвестны конечный пункт назначения и использование партии.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Запрет ЕС на импорт российского угля и других товаров в ЕС вступил в силу 10 августа. Европейская комиссия заявляла, что санкции также запрещают операторам ЕС предоставлять услуги, такие как финансирование и страхование, для всех поставок таких продуктов из России.

Россия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. Угольная промышленность составляет около 1% российской экономики.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Турция, Греция, санкции, уголь, судно, судоходство
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