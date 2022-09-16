Кабмин разрешил экспорт 100 тыс. тонн угля. Шмыгаль заявлял 10 сентября, что Украина готова открыть квоты на поставки угля в Польшу

Соответствующее изменение внесено в постановление правительства от 29.12.2021 № 1424 "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2022 год", отметил он.

"В приложении "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию" установлена квота на экспорт каменного угля, антрацита; брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля (кроме коксующегося угля) объемом 100 тыс. тонн, – написал Мельничук. – В приложении "Перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию" исключена товарная позиция антрацита и примечаний к приложению, касающихся лицензирования этого товара".