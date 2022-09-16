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Кабмин разрешил экспорт 100 тыс. тонн угля. Шмыгаль заявлял 10 сентября, что Украина готова открыть квоты на поставки угля в Польшу

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Проработать возможность срочных поставок Польше 100 тыс. тонн энергетического угля поручил Кабмину Зеленский
Проработать возможность срочных поставок Польше 100 тыс. тонн энергетического угля поручил Кабмину Зеленский
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 16 сентября разрешил экспорт 100 тыс. тонн угля. Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующее изменение внесено в постановление правительства от 29.12.2021 № 1424 "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2022 год", отметил он.

"В приложении "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию" установлена квота на экспорт каменного угля, антрацита; брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля (кроме коксующегося угля) объемом 100 тыс. тонн, – написал Мельничук. – В приложении "Перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию" исключена товарная позиция антрацита и примечаний к приложению, касающихся лицензирования этого товара".

Контекст:

Кабмин Украины 8 сентября ввел запрет на экспорт коксующегося угля в связи с подготовкой к отопительному сезону.

10 сентября Шмыгаль сообщил, что Украина готова открыть квоты на экспорт угля в Польшу. "Речь идет о 100 тыс. тонн в сентябре, которые сейчас критически необходимы нашим партнерам", – заявлял он.

Проработать возможность срочных поставок Польше 100 тыс. тонн энергетического угля "уже сейчас" поручил Кабмину президент Владимир Зеленский.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, уголь, правительство, экспорт, лицензия, квоты, Тарас Мельничук, заседание, Кабмин
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