Запрет на экспорт коксующегося угля приведет к остановке предприятий и ударит по бюджету Украины – Федерация металлургов Украины

Глава ФМУ объяснил, что коксующийся уголь используется только в производственном металлургическом цикле, но сейчас горно-металоугрический комплекс в кризисе, много предприятий остановилось или работают на минимальных мощностях, и из-за этого коксующийся уголь стал продукцией профицитной.

"Единственная возможность для предприятия, которое его производит, выжить – это продавать его на экспорт. Поэтому мы надеемся, что решение власти запретить экспорт этого угля – это ошибка: хотели запретить вывоз энергетического угля, но включили в перечень и коксующийся. Мы рассчитываем, что ошибка эта будет исправлена срочно, потому что это серьезнейший удар по производителям коксующегося угля. Ведь они из-за кризиса лишились внутренних рынков сбыта, а теперь им еще и экспорт запретили", – подчеркнул Беленький.



Он уточнил, что решение правительства стало для производителей коксующегося угля полной неожиданностью – так как у них уже были наработанные контракты с европейскими заказчиками, поэтому ситуация станет ударом по репутации Украины как надежного экспортера.



"Запрет на экспорт коксующегося угля приведет в конечном итоге к остановке этих предприятий, со всеми негативными вытекающими последствиями – и для экономики Украины, и для бюджета, и для людей, которые там работают. Поэтому, на мой взгляд, решение надо пересматривать", – резюмировал Беленький.

