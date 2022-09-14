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Запрет на экспорт коксующегося угля приведет к остановке предприятий и ударит по бюджету Украины – Федерация металлургов Украины

Кабинет Министров Украины 7 сентября внес коксующийся уголь в перечень товаров, экспорт которых запрещен
Кабинет Министров Украины 7 сентября внес коксующийся уголь в перечень товаров, экспорт которых запрещен
Фото: depositphotos.com

Запрет на экспорт коксующегося угля не поможет Украине пройти зиму, но ударит по предприятиям, для которых экспорт оставался единственной возможностью удержаться на плаву. В результате пострадает и экономика Украины, и бюджет, и работники этих предприятий, которые останутся без работы. Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергей Беленький, сообщила 14 сентября пресс-служба организации в растространенном в СМИ пресс-релизе.

Глава ФМУ объяснил, что коксующийся уголь используется только в производственном металлургическом цикле, но сейчас горно-металоугрический комплекс в кризисе, много предприятий остановилось или работают на минимальных мощностях, и из-за этого коксующийся уголь стал продукцией профицитной.

"Единственная возможность для предприятия, которое его производит, выжить – это продавать его на экспорт. Поэтому мы надеемся, что решение власти запретить экспорт этого угля – это ошибка: хотели запретить вывоз энергетического угля, но включили в перечень и коксующийся. Мы рассчитываем, что ошибка эта будет исправлена срочно, потому что это серьезнейший удар по производителям коксующегося угля. Ведь они из-за кризиса лишились внутренних рынков сбыта, а теперь им еще и экспорт запретили", – подчеркнул Беленький.

Он уточнил, что решение правительства стало для производителей коксующегося угля полной неожиданностью – так как у них уже были наработанные контракты с европейскими заказчиками, поэтому ситуация станет ударом по репутации Украины как надежного экспортера.

"Запрет на экспорт коксующегося угля приведет в конечном итоге к остановке этих предприятий, со всеми негативными вытекающими последствиями – и для экономики Украины, и для бюджета, и для людей, которые там работают. Поэтому, на мой взгляд, решение надо пересматривать", – резюмировал Беленький.

Контекст:Кабинет Министров Украины внес коксующийся уголь в перечень товаров, экспорт которых запрещен, на заседании 7 сентября.

В июне был запрещен экспорт природного газа украинского происхождения, мазута и угля (кроме коксующегося).

Теги: Кабинет Министров, уголь, экономика, правительство, экспорт, запрет, кризис, металлургия, Сергей Беленький
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