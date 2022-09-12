С начала года шахты ДТЭК Ахметова полностью выполняют план по добыче угля

Круглосуточную работу шахт обеспечивают четыре смены. В начале полномасштабного российского наступления полноценная работа шахты была под угрозой, так как не хватало людей, поэтому в первые месяцы войны украинские шахтеры работали сверхурочно.

"Ребята, которые служат в ВСУ, они берегут нас. А мы, шахтеры, бережем с теплом и светом всех жителей нашей страны", – рассказал шахтер с 20-летним стажем Александр, унаследовавший шахтерскую профессию от отца.

Как отмечается в репортаже со ссылкой на энергетического эксперта Сергея Дьяченко, сейчас около трети генерации электроэнергии в стране обеспечивает тепловая генерация. Она работает на угле, поэтому его нужно накопить достаточно. Чтобы пройти зиму, в Минэнерго запланировали накопить как минимум 2,5 млн тонн угля. На сегодня же удалось собрать на складах около 2 млн тонн топлива.

Если угля не хватит, его придется покупать за границей по очень высоким ценам, отметил в комментарии глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его мнению, лучше эти средства вложить в собственную угольную отрасль.