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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала года шахты ДТЭК Ахметова полностью выполняют план по добыче угля

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Чтобы пройти зиму, в Минэнерго запланировали накопить как минимум 2,5 млн тонн угля
Чтобы пройти зиму, в Минэнерго запланировали накопить как минимум 2,5 млн тонн угля
Скриншот: Суспільне Новини / YouTube

С начала войны шахтам компании ДТЭК Рината Ахметова удалось сохранить прошлогодний объем добычи угля. Об этом говорится в сюжете "Общественного", журналисты которого побывали на одном из угледобывающих предприятий компании в Днепропетровской области.

Круглосуточную работу шахт обеспечивают четыре смены. В начале полномасштабного российского наступления полноценная работа шахты была под угрозой, так как не хватало людей, поэтому в первые месяцы войны украинские шахтеры работали сверхурочно.

"Ребята, которые служат в ВСУ, они берегут нас. А мы, шахтеры, бережем с теплом и светом всех жителей нашей страны", – рассказал шахтер с 20-летним стажем Александр, унаследовавший шахтерскую профессию от отца.

Как отмечается в репортаже со ссылкой на энергетического эксперта Сергея Дьяченко, сейчас около трети генерации электроэнергии в стране обеспечивает тепловая генерация. Она работает на угле, поэтому его нужно накопить достаточно. Чтобы пройти зиму, в Минэнерго запланировали накопить как минимум 2,5 млн тонн угля. На сегодня же удалось собрать на складах около 2 млн тонн топлива.

Если угля не хватит, его придется покупать за границей по очень высоким ценам, отметил в комментарии глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его мнению, лучше эти средства вложить в собственную угольную отрасль.

Контекст:

Шахты компании ДТЭК перед отопительным сезоном работают круглосуточно в четыре смены, чтобы обеспечить украинские ТЭС достаточным количеством топлива. Добыча собственного угля может компенсировать нехватку импортного газа и обеспечить украинские ТЭС топливом, отмечали в пресс-службе. Так, в прошлом году украинские ТЭС и ТЭЦ произвели треть электроэнергии в стране – 46 млрд кВт-ч.

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.

17 августа Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2022/2023 накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть при прохождении осенне-зимнего периода.

Угледобывающим предприятиям ДТЭК удалось сохранить добычу угля на прошлогоднем уровне, для этого ввели в работу 16 новых лав, а к началу отопительного сезона компания планирует довести их количество до 23, рассказывал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Теги: уголь, энергетика, шахты, шахтеры, ДТЭК
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