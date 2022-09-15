Сжигание коксующегося угля на ТЭС приведет к разрушению стенок котлов – Украинский углехимический НИИ

"Сжигание коксующегося угля в котлах электростанций неэффективно, поскольку из-за значительной спекаемости в топках котлов будут образовываться конгломераты, внутри которых необходимая для сжигания окислительная среда будет меняться на восстановительную. Это будет приводить к значительным величинам недожога, образованию больших количеств шлака и потере 30–40% энергетического потенциала угля", – цитирует агентство сообщение института.

Эксперты отметили, что зольные решетки забьются шлаком, что приведет к перегреву и разрушению стенок котлов.

"Это не только вызовет увеличение расходов на ремонт, но и может вывести из строя на довольно длительное время производственные мощности по генерации электрической и тепловой энергии. Поэтому использование для генерации не предназначенного для этого сырья является крайне негативным явлением и никак не улучшит условия прохождения отопительного сезона", – сообщили в УХИН.

Авторы заявления убеждены, коксующийся уголь, который добывают в Украине в шахтоуправлении "Покровское", может использоваться только в металлургической отрасли, поэтому эффективнее экспортировать его избыток за границу и получать за это валюту.

"Имеющиеся производственные мощности в ШУ "Покровское" позволяют не только полностью обеспечить потребности работающих коксохимических предприятий, но и создать определенный профицит, что с учетом его конкурентоспособности на международном рынке позволяет экспортировать его избыток. Это будет обеспечивать валютные поступления в государственный бюджет и поможет поддерживать инфраструктуру города Покровска, для которого указанное шахтоуправления является градообразующим предприятием", – заявили в институте.