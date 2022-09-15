ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Сжигание коксующегося угля на ТЭС приведет к разрушению стенок котлов – Украинский углехимический НИИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кабинет Министров Украины внес коксующийся уголь в перечень товаров, экспорт которых запрещен
Кабинет Министров Украины внес коксующийся уголь в перечень товаров, экспорт которых запрещен
Фото: gmc.center

Если на элетростанциях начнут сжигать коксующийся уголь, это может вывести котлы из строя, пишет 15 сентября "РБК-Украина" со ссылкой на данные Украинского государственного научно-исследовательского углехимического института (УХИН).

"Сжигание коксующегося угля в котлах электростанций неэффективно, поскольку из-за значительной спекаемости в топках котлов будут образовываться конгломераты, внутри которых необходимая для сжигания окислительная среда будет меняться на восстановительную. Это будет приводить к значительным величинам недожога, образованию больших количеств шлака и потере 30–40% энергетического потенциала угля", – цитирует агентство сообщение института.

Эксперты отметили, что зольные решетки забьются шлаком, что приведет к перегреву и разрушению стенок котлов.

"Это не только вызовет увеличение расходов на ремонт, но и может вывести из строя на довольно длительное время производственные мощности по генерации электрической и тепловой энергии. Поэтому использование для генерации не предназначенного для этого сырья является крайне негативным явлением и никак не улучшит условия прохождения отопительного сезона", – сообщили в УХИН.

Авторы заявления убеждены, коксующийся уголь, который добывают в Украине в шахтоуправлении "Покровское", может использоваться только в металлургической отрасли, поэтому эффективнее экспортировать его избыток за границу и получать за это валюту. 

"Имеющиеся производственные мощности в ШУ "Покровское" позволяют не только полностью обеспечить потребности работающих коксохимических предприятий, но и создать определенный профицит, что с учетом его конкурентоспособности на международном рынке позволяет экспортировать его избыток. Это будет обеспечивать валютные поступления в государственный бюджет и поможет поддерживать инфраструктуру города Покровска, для которого указанное шахтоуправления является градообразующим предприятием", – заявили в институте.

Контекст:

Кабинет Министров Украины внес коксующийся уголь в перечень товаров, экспорт которых запрещен, на заседании 7 сентября.

В июне был запрещен экспорт природного газа украинского происхождения, мазута и угля (кроме коксующегося).

Теги: Кабинет Министров, уголь, экспорт, ТЭС, металлургия, электростанция, энергия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей, и свои таблетки
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей, и свои таблетки
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Потап вернулся в Украину
Потап вернулся в Украину
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму
"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму
Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться
Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться
Невзоров: С Путина стерли срок годности. Страна употребляет явно просроченного президента и рвотой особо не фонтанирует
Невзоров: С Путина стерли срок годности. Страна употребляет явно просроченного президента и рвотой особо не фонтанирует
"Ого! Тина фешн-икона!", "Нереально". Тина Кароль снялась в разных образах и показала растяжку
"Ого! Тина – фешн-икона!", "Нереально". Тина Кароль снялась в разных образах и показала растяжку
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера
Стало известно, кто присмотрит за любимыми собаками Елизаветы II
Стало известно, кто присмотрит за любимыми собаками Елизаветы II
  "Ведет себя, как нормальный человек", "Мелочи действительно могут расстроить". Чарльз III возмутился, испачкавшись чернилами на публике. Видео
  "Ведет себя, как нормальный человек", "Мелочи действительно могут расстроить". Чарльз III возмутился, испачкавшись чернилами на публике. Видео
Лидер группы "Антитіла" о визите Зеленского в освобожденный от оккупантов Изюм: Символично, мощно! Опасно
Лидер группы "Антитіла" о визите Зеленского в освобожденный от оккупантов Изюм: Символично, мощно! Опасно
Организаторы концертов Loboda в Германии указали ее партнером российский пропагандистский канал. Певица прокомментировала
Организаторы концертов Loboda в Германии указали ее партнером российский пропагандистский канал. Певица прокомментировала
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (93680)
2
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (85435)
3
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (79098)
4
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (74108)
5
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (33061)
6
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (27669)
7
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасны в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть (19330)
8
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев" (17776)
 
 
 
 