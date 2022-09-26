Разблокировка портов для экспорта металла позволит стабилизировать бюджет – нардеп

"Это очень важно, в структуре экспорта к началу полномасштабной войны основной была продукция сельского хозяйства и металл. И если по зерну открыты зерновые коридоры, то по металлу ситуация диаметрально другая – вообще нет возможности экспортировать", – подчеркнул политик.

Он отметил, что горно-металлургическая отрасль переживает кризис, так как часть предприятий разрушена, другие сократили производство – и это серьезно влияет на госбюджет.