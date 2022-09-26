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Разблокировка портов для экспорта металла позволит стабилизировать бюджет – нардеп

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Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины
Фото: cfts.org.ua

Если Украина сможет разблокировать экспорт металла через морские порты, это поможет стабилизировать бюджет на 2023 год, заявил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко в комментарии "Цензор.НЕТ".

"Это очень важно, в структуре экспорта к началу полномасштабной войны основной была продукция сельского хозяйства и металл. И если по зерну открыты зерновые коридоры, то по металлу ситуация диаметрально другая – вообще нет возможности экспортировать", – подчеркнул политик.

Он отметил, что горно-металлургическая отрасль переживает кризис, так как часть предприятий разрушена, другие сократили производство – и это серьезно влияет на госбюджет.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.

АО "Укрзалізниця" в августе 2022 года сократило экспортные перевозки железной и марганцевой руды на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,4 млн т, по сравнению с августом прошлого года перевозки этой категории грузов сократились в 2,5 раза, писал GMK Center со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В то же время 22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Теги: госбюджет, Укрзалізниця, экспорт, кризис, металлургия, перевозки, судоходство, морские порты Украины, Алексей Устенко
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