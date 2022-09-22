Разблокировка экспорта металла через порты критически важна для экономики – Буймистер

Людмила Буймистер: Сейчас каждая копейка, которую Украина может заработать, очень важна Фото: obozrevatel.com

"Это направление для Украины – стратегическое и критическое, поэтому сейчас силы нашей демократии должны быть сконцентрированы на том, чтобы разрешить экспорт нашей продукции через порты. Конечно, это непросто – учитывая, какое давление оказывало все международное сообщество, чтобы добиться соглашения на зерно. Но делать это однозначно нужно", – заявила она.

Буймистер добавила, что Украине не хватает валюты, так как она потеряла значительную часть своего экспорта, и в следующем году бюджет будет также со значительным дефицитом.

"Сейчас каждая копейка, которую Украина может заработать, очень важна. На следующий год в проект бюджета заложен наибольший дефицит за всю историю – порядка $18 млрд! Поэтому сейчас крайне важна валютная выручка от стратегического экспорта", – рассказала политик.