Разблокировка экспорта металла через порты критически важна для экономики – Буймистер

"Это направление для Украины – стратегическое и критическое, поэтому сейчас силы нашей демократии должны быть сконцентрированы на том, чтобы разрешить экспорт нашей продукции через порты. Конечно, это непросто – учитывая, какое давление оказывало все международное сообщество, чтобы добиться соглашения на зерно. Но делать это однозначно нужно", – заявила она.
Буймистер добавила, что Украине не хватает валюты, так как она потеряла значительную часть своего экспорта, и в следующем году бюджет будет также со значительным дефицитом.
"Сейчас каждая копейка, которую Украина может заработать, очень важна. На следующий год в проект бюджета заложен наибольший дефицит за всю историю – порядка $18 млрд! Поэтому сейчас крайне важна валютная выручка от стратегического экспорта", – рассказала политик.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.
В то же время 22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
По состоянию на 16 сентября из украинских портов экспортировано уже 3,4 млн тонн агропродукции, на загрузку агропродукции стоит очередь.