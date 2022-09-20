Открытие экспорта украинского металла и руды усилит украинскую экономику и поддержит гривну – Фурса

По его словам, на сегодняшний день нет предпосылок для укрепления курса гривны, так как давление на национальную валюту беспрецедентно.
"Давление будет. А дальше уже вопрос скорости. Удастся ли Нацбанку умерить падение благодаря экспорту зерновых, благодаря тому, что иностранные партнеры будут давать нам миллиарды и миллиарды, благодаря тому, что откроются дополнительные возможности экспортировать металл и руду. Это дополнительные экспортные поступления. Это все может замедлить падение гривны", – отметил эксперт.
Сейчас Россия пытается возобновить экспорт аммиака, который возможен только через трубопровод по территории Украины, по мнению Фурсы, это может быть частью соглашения по расширению зерновой сделки на экспорт металла и руды.
"С точки зрения экономики мы говорим: хорошо, мы пустим твой (российский) аммиак, если зерновое соглашение будет расширено и мы будем в рамках этого соглашения экспортировать также руду и металл, для того чтобы значительно увеличить мощность украинской экономики. Если мы посмотрим, что Россия выиграет от аммиака и что мы выигрываем от руды и металла, мы выигрываем гораздо больше. И потому в рамках войны на истощение для нас это будет очень верный шаг", – заявил банкир.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.
В то же время 22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
По состоянию на 16 сентября из украинских портов экспортировано уже 3,4 млн тонн агропродукции, на загрузку агропродукции стоит очередь.