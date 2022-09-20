Открытие экспорта украинского металла и руды усилит украинскую экономику и поддержит гривну – Фурса

Сергей Фурса: В рамках войны на истощение для нас это будет очень верный шаг Фото: telegraf.com.ua

По его словам, на сегодняшний день нет предпосылок для укрепления курса гривны, так как давление на национальную валюту беспрецедентно.

"Давление будет. А дальше уже вопрос скорости. Удастся ли Нацбанку умерить падение благодаря экспорту зерновых, благодаря тому, что иностранные партнеры будут давать нам миллиарды и миллиарды, благодаря тому, что откроются дополнительные возможности экспортировать металл и руду. Это дополнительные экспортные поступления. Это все может замедлить падение гривны", – отметил эксперт.

Сейчас Россия пытается возобновить экспорт аммиака, который возможен только через трубопровод по территории Украины, по мнению Фурсы, это может быть частью соглашения по расширению зерновой сделки на экспорт металла и руды.

"С точки зрения экономики мы говорим: хорошо, мы пустим твой (российский) аммиак, если зерновое соглашение будет расширено и мы будем в рамках этого соглашения экспортировать также руду и металл, для того чтобы значительно увеличить мощность украинской экономики. Если мы посмотрим, что Россия выиграет от аммиака и что мы выигрываем от руды и металла, мы выигрываем гораздо больше. И потому в рамках войны на истощение для нас это будет очень верный шаг", – заявил банкир.