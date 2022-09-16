Экспорт металла через порты позволит предприятиям возобновить работу, а Украине – получить валюту – эксперт

"Представители металлургической отрасли очень ожидают открытия портов. Ведь на кону – существование и возобновление деятельности компаний, особенно – производителей. Все они столкнулись с весомой проблемой, ведь морская логистика по объемам и стоимости перевозок незаменима. Кроме того, это обеспечило бы страну валютной выручкой. Эксперты говорят о прогнозируемом притоке в страну $600 млн ежемесячно, что значительно поможет стабилизировать курс гривны", – отметил Коваленко.
Он добавил, что открытие портов Украины позволит металлургической отрасли вновь выйти на экспортные рынки с предложением товара в довоенных объемах. Речь идет о продаже сырья, полуфабрикатов (слябов, заготовок), а также готовой продукции, которая даст больше поступлений валюты в страну, чем экспорт сырья. Однако экспорт сырья – важный фактор для возобновления производства украинских компаний.
"Запуск процесса продаж металлургического комплекса удешевит производство каждой производимой тонны готовой продукции, что позволит заводам производителям на какую-то долю снизить цену для украинского рынка", – считает Коваленко.
Если открытие портов не состоится до конца года, то украинские предприятия окажутся под угрозой остановки: железнодорожная логистика не заменит транспортировку по морю, ведь не может обеспечить больших объемов перевозок и имеет высокие тарифы, подчеркнул эксперт.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.
В то же время 22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
По состоянию на 2 сентября из украинских портов экспортировано уже 1,7 млн тонн зерна, на загрузку агропродукции стоит очередь.