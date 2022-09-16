Экспорт металла через порты позволит предприятиям возобновить работу, а Украине – получить валюту – эксперт

"Представители металлургической отрасли очень ожидают открытия портов. Ведь на кону – существование и возобновление деятельности компаний, особенно – производителей. Все они столкнулись с весомой проблемой, ведь морская логистика по объемам и стоимости перевозок незаменима. Кроме того, это обеспечило бы страну валютной выручкой. Эксперты говорят о прогнозируемом притоке в страну $600 млн ежемесячно, что значительно поможет стабилизировать курс гривны", – отметил Коваленко.

Он добавил, что открытие портов Украины позволит металлургической отрасли вновь выйти на экспортные рынки с предложением товара в довоенных объемах. Речь идет о продаже сырья, полуфабрикатов (слябов, заготовок), а также готовой продукции, которая даст больше поступлений валюты в страну, чем экспорт сырья. Однако экспорт сырья – важный фактор для возобновления производства украинских компаний.

"Запуск процесса продаж металлургического комплекса удешевит производство каждой производимой тонны готовой продукции, что позволит заводам производителям на какую-то долю снизить цену для украинского рынка", – считает Коваленко.

Если открытие портов не состоится до конца года, то украинские предприятия окажутся под угрозой остановки: железнодорожная логистика не заменит транспортировку по морю, ведь не может обеспечить больших объемов перевозок и имеет высокие тарифы, подчеркнул эксперт.