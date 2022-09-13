Железорудные комбинаты Украины призвали Зеленского помочь разблокировать экспорт продукции через порты

До войны горно-металлургический комплекс обеспечивал треть всего украинского экспорта и формировал не менее 10% ВВП Фото: Південний гірничо-збагачувальний комбінат / Facebook

По расчетам представителей отрасли, возобновление производства и экспорта принесет не менее 5 млрд грн налогов, а валютная выручка может составить около $600 млн.

"Отечественные горно-металлургические предприятия находятся в тяжелейшем кризисе за всю историю Украины. Ключевыми причинами являются ограничения для сбыта железорудной продукции из-за блокады украинских морских портов и недостаточная пропускная способность на западных пограничных переходах. Из-за этого производство стали в Украине упало на 85%, а украинский металл становится неконкурентоспособным на мировом рынке", – цитирует "Обозреватель" открытое письмо.

Руководители предприятий утверждают, что такая ситуация сложилась из-за роста затрат на логистику в четыре-шесть раз: железнодорожный тариф для руды вырос на 141%, а из-за блокировки Россией украинских портов выросли расходы на доставку продукции в порты ЕС. На этом фоне за несколько месяцев цены на руду упали на треть.

"Как следствие, в течение последних месяцев некоторые отечественные горно-металлургические предприятия были вынуждены работать в убыток и даже приостанавливать добычу – остановились Ингулецкий и Южный ГОК, ГОК АМКР, с конца августа – Северный ГОК. Это ставит под сомнение возможность быстрого возобновления производства до довоенного уровня и будет иметь разрушительное влияние на ослабленную войной экономику Украины", – сказано в документе.

Также подписанты заявили, что до войны горно-металлургический комплекс обеспечивал треть всего украинского экспорта и формировал не менее 10% ВВП, на предприятиях вместе со смежными были трудоустроены более 530 тыс. человек, в прошлом году эта отрасль заплатила 95 млрд грн налогов.

"Увеличение загрузки горно-обогатительных и металлургических комбинатов Украины до довоенного уровня возможно только за счет возобновления доступа продукции предприятий ГМК к отдаленным рынкам сбыта, что станет возможным только после разблокировки украинских портов для железорудной продукции и грузов металлургической отрасли (металл, уголь)", – заявили авторы письма.

Они убеждены, что если удастся возобновить перевозку продукции по морю, это укрепит гривну.

"Также это сохранит сотни тысяч рабочих мест в Украине и обеспечит поступление миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты и пенсионный фонд: 1,6 млрд грн в месяц непосредственно от ГОК; 2,4 млрд грн в месяц – кумулятивный эффект (металлургическое и коксохимическое производство, связанные отрасли, потребительские налоги). Также это позволит избежать дополнительных выплат по безработице в размере 1,5 млрд грн в месяц", – отмечают руководители ГОК.