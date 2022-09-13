Железорудные комбинаты Украины призвали Зеленского помочь разблокировать экспорт продукции через порты

По расчетам представителей отрасли, возобновление производства и экспорта принесет не менее 5 млрд грн налогов, а валютная выручка может составить около $600 млн.
"Отечественные горно-металлургические предприятия находятся в тяжелейшем кризисе за всю историю Украины. Ключевыми причинами являются ограничения для сбыта железорудной продукции из-за блокады украинских морских портов и недостаточная пропускная способность на западных пограничных переходах. Из-за этого производство стали в Украине упало на 85%, а украинский металл становится неконкурентоспособным на мировом рынке", – цитирует "Обозреватель" открытое письмо.
Руководители предприятий утверждают, что такая ситуация сложилась из-за роста затрат на логистику в четыре-шесть раз: железнодорожный тариф для руды вырос на 141%, а из-за блокировки Россией украинских портов выросли расходы на доставку продукции в порты ЕС. На этом фоне за несколько месяцев цены на руду упали на треть.
"Как следствие, в течение последних месяцев некоторые отечественные горно-металлургические предприятия были вынуждены работать в убыток и даже приостанавливать добычу – остановились Ингулецкий и Южный ГОК, ГОК АМКР, с конца августа – Северный ГОК. Это ставит под сомнение возможность быстрого возобновления производства до довоенного уровня и будет иметь разрушительное влияние на ослабленную войной экономику Украины", – сказано в документе.
Также подписанты заявили, что до войны горно-металлургический комплекс обеспечивал треть всего украинского экспорта и формировал не менее 10% ВВП, на предприятиях вместе со смежными были трудоустроены более 530 тыс. человек, в прошлом году эта отрасль заплатила 95 млрд грн налогов.
"Увеличение загрузки горно-обогатительных и металлургических комбинатов Украины до довоенного уровня возможно только за счет возобновления доступа продукции предприятий ГМК к отдаленным рынкам сбыта, что станет возможным только после разблокировки украинских портов для железорудной продукции и грузов металлургической отрасли (металл, уголь)", – заявили авторы письма.
Они убеждены, что если удастся возобновить перевозку продукции по морю, это укрепит гривну.
"Также это сохранит сотни тысяч рабочих мест в Украине и обеспечит поступление миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты и пенсионный фонд: 1,6 млрд грн в месяц непосредственно от ГОК; 2,4 млрд грн в месяц – кумулятивный эффект (металлургическое и коксохимическое производство, связанные отрасли, потребительские налоги). Также это позволит избежать дополнительных выплат по безработице в размере 1,5 млрд грн в месяц", – отмечают руководители ГОК.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.
В то же время 22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
По состоянию на 2 сентября из украинских портов экспортировано уже 1,7 млн тонн зерна, на загрузку агропродукции стоит очередь.