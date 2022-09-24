До войны Украина экспортировала 45% металлопродукции в ЕС – эксперт

По его словам, на положение украинской металлургии нужно смотреть шире – в комплексе с положением ГМК в Евросоюзе, ведь до войны Украина экспортировала именно в ЕС 45% своей продукции.

"Еврорынок – наш основной клиент. Сейчас, по энергетическим, геополитическим и циклически производственным причинам металлургия в Евросоюзе также сократилась на 10%, она продолжает каждый день закрывать предприятия se. Ранее, имея доступ к морским портам, мы могли поставлять руду, металлопрокат и т.д. в 120–150 стран мира. Сейчас такой возможности диверсифицировать экспорт нет. Он ограничен пропускной способностью "Укрзалізниці". При этом внутренний спрос на стальную продукцию упал на 80–90%", – отметил эксперт.