До войны Украина экспортировала 45% металлопродукции в ЕС – эксперт

По его словам, на положение украинской металлургии нужно смотреть шире – в комплексе с положением ГМК в Евросоюзе, ведь до войны Украина экспортировала именно в ЕС 45% своей продукции.
"Еврорынок – наш основной клиент. Сейчас, по энергетическим, геополитическим и циклически производственным причинам металлургия в Евросоюзе также сократилась на 10%, она продолжает каждый день закрывать предприятия se. Ранее, имея доступ к морским портам, мы могли поставлять руду, металлопрокат и т.д. в 120–150 стран мира. Сейчас такой возможности диверсифицировать экспорт нет. Он ограничен пропускной способностью "Укрзалізниці". При этом внутренний спрос на стальную продукцию упал на 80–90%", – отметил эксперт.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.
АО "Укрзалізниця" в августе 2022 года сократило экспортные перевозки железной и марганцевой руды на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,4 млн т, по сравнению с августом прошлого года перевозки этой категории грузов сократились в 2,5 раза, писал GMK Center со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
В то же время 22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.