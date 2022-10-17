За ночь на юге Украины уничтожены 26 дронов-камикадзе – Воздушные силы ВСУ

За ночь украинские военные сбили 26 дронов-камикадзе на южном направлении и три ракеты на востоке Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

"Вчера мы сообщали об 11 дронах-камикадзе, уничтоженных на этом направлении. С 3.30 до 7.00 уничтожено еще 15 этих дронов. Так что имеем фактически за ночь 26 уничтоженных Shahed-136 в зоне ответственности воздушного командования "Юг", – сказал Игнат.

Он отметил, что вражеским дронам противодействовали в основном зенитные ракетные подразделения, "но была и работа истребителей".

Всего с начала использования противником Shahed-136 ВСУ уничтожили уже 100 таких дронов на южном направлении, отметил Игнат.

По словам Игната, данных об утренней атаке на столицу у него на момент выступления не было.

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ добавила в Facebook, что ночью украинские зенитчики также сбили три крылатые ракеты на востоке страны.