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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За ночь на юге Украины уничтожены 26 дронов-камикадзе – Воздушные силы ВСУ

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За ночь украинские военные сбили 26 дронов-камикадзе на южном направлении и три ракеты на востоке
За ночь украинские военные сбили 26 дронов-камикадзе на южном направлении и три ракеты на востоке
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

На юге Украины за ночь уничтожено 26 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сказал утром 17 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"Вчера мы сообщали об 11 дронах-камикадзе, уничтоженных на этом направлении. С 3.30 до 7.00 уничтожено еще 15 этих дронов. Так что имеем фактически за ночь 26 уничтоженных Shahed-136 в зоне ответственности воздушного командования "Юг", – сказал Игнат.

Он отметил, что вражеским дронам противодействовали в основном зенитные ракетные подразделения, "но была и работа истребителей".

Всего с начала использования противником Shahed-136 ВСУ уничтожили уже 100 таких дронов на южном направлении, отметил Игнат.

По словам Игната, данных об утренней атаке на столицу у него на момент выступления не было. 

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ добавила в Facebook, что ночью украинские зенитчики также сбили три крылатые ракеты на востоке страны. 

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid02T1DwggcqAb7PUEKUQjLboHLLksot8rh6KtruMsr9RM69e6KSNcgNhGvVqeRVy2vvl

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Теги: ПВО, беспилотники, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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