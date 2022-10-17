За ночь на юге Украины уничтожены 26 дронов-камикадзе – Воздушные силы ВСУ

"Вчера мы сообщали об 11 дронах-камикадзе, уничтоженных на этом направлении. С 3.30 до 7.00 уничтожено еще 15 этих дронов. Так что имеем фактически за ночь 26 уничтоженных Shahed-136 в зоне ответственности воздушного командования "Юг", – сказал Игнат.
Он отметил, что вражеским дронам противодействовали в основном зенитные ракетные подразделения, "но была и работа истребителей".
Всего с начала использования противником Shahed-136 ВСУ уничтожили уже 100 таких дронов на южном направлении, отметил Игнат.
По словам Игната, данных об утренней атаке на столицу у него на момент выступления не было.
Пресс-служба Воздушных сил ВСУ добавила в Facebook, что ночью украинские зенитчики также сбили три крылатые ракеты на востоке страны.
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.
Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.