В Киеве спасатели нашли под завалами дома тело женщины, погибшей в результате атаки российских дронов

"Найдено тело первого погибшего под руинами жилого дома в Киеве", – написал Геращенко.
Как уточнил мэр столицы Виталий Кличко, из-под завалов дома в Шевченковском районе спасатели извлекли тело погибшей женщины.
По его данным, еще один человек находится под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Трое пострадавших госпитализированы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
Атака по Киеву произошла примерно в 7.00. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. По информации Геращенко, пострадал объект инфраструктуры возле вокзала.
Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе. По информации мэра на 10.06, из разрушенного дома были спасены 18 человек.
Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2".