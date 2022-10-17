В Киеве спасатели нашли под завалами дома тело женщины, погибшей в результате атаки российских дронов

"Найдено тело первого погибшего под руинами жилого дома в Киеве", – написал Геращенко.

Как уточнил мэр столицы Виталий Кличко, из-под завалов дома в Шевченковском районе спасатели извлекли тело погибшей женщины.

По его данным, еще один человек находится под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Трое пострадавших госпитализированы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.

Атака по Киеву произошла примерно в 7.00. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. По информации Геращенко, пострадал объект инфраструктуры возле вокзала.

Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе. По информации мэра на 10.06, из разрушенного дома были спасены 18 человек.

Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2".