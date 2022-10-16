ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Иран готов поставлять РФ не только беспилотники, но и ракеты – The Washington Post

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Источники сообщили, что Иран готов передавать России ракеты класса "земля земля"
Источники сообщили, что Иран готов передавать России ракеты класса "земля – земля"
Фото: EPA

Иран готов передавать России не только беспилотники, но и ракеты класса "земля – земля" своего производства. Об этом 16 октября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники предположили, что это может помочь России восполнить потери.

По данным газеты, 18 сентября Тегеран направил официальных лиц в Россию для окончательного согласования условий дополнительных поставок оружия, в том числе двух типов иранских ракет класса "земля – земля". Разведка сообщала, что иранская военная промышленность готовит первую партию Fateh-110 и Zolfaghar – иранских баллистических ракет малой дальности, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км. Это может быть первая поставка таких ракет в Россию с начала войны.

Источники также сообщили, что Иран также готовит поставки в РФ новых беспилотников, среди которых "десятки" многоцелевых Mohajer-6 и большее количество дронов-камикадзе Shahed-136. По словам собеседников издания, в последние недели иранские технические советники посетили районы, контролируемые Россией, чтобы дать инструкции по эксплуатации беспилотников.

Украинская сторона об этом проинформирована, сказал газете украинский чиновник.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Иран, беспилотники, война России против Украины, ракеты, The Washington Post
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Киеве состоится презентация книги Дония об украинской мечте, написанной им в соавторстве с Вышебабой, Глузманом, Дерешем
В Киеве состоится презентация книги Дония об украинской мечте, написанной им в соавторстве с Вышебабой, Глузманом, Дерешем
Жена Чарльза III снялась в окружении медведей Паддингтон. Их оставили поклонники Елизаветы II после ее смерти, а теперь передадут детям
Жена Чарльза III снялась в окружении медведей Паддингтон. Их оставили поклонники Елизаветы II после ее смерти, а теперь передадут детям
Джекман показал подарок от своего украинского друга – семилетнего мальчика Кости, который из-за войны уехал за границу
Джекман показал подарок от своего украинского друга – семилетнего мальчика Кости, который из-за войны уехал за границу
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (100918)
2
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон (53365)
3
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом (47180)
4
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил (43366)
5
"Какие хорошенькие", "Это любовь". Тина Кароль обнародовала в сети приватное фото (40299)
6
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе (38517)
7
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане (34951)
8
"Там была девочка, ей нужны новые ноги". Честейн рассказала, как во время войны решилась на приезд в Украину и о чем говорила с Зеленским (27144)
 
 
 
 