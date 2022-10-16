Иран готов поставлять РФ не только беспилотники, но и ракеты – The Washington Post

Собеседники предположили, что это может помочь России восполнить потери.
По данным газеты, 18 сентября Тегеран направил официальных лиц в Россию для окончательного согласования условий дополнительных поставок оружия, в том числе двух типов иранских ракет класса "земля – земля". Разведка сообщала, что иранская военная промышленность готовит первую партию Fateh-110 и Zolfaghar – иранских баллистических ракет малой дальности, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км. Это может быть первая поставка таких ракет в Россию с начала войны.
Источники также сообщили, что Иран также готовит поставки в РФ новых беспилотников, среди которых "десятки" многоцелевых Mohajer-6 и большее количество дронов-камикадзе Shahed-136. По словам собеседников издания, в последние недели иранские технические советники посетили районы, контролируемые Россией, чтобы дать инструкции по эксплуатации беспилотников.
Украинская сторона об этом проинформирована, сказал газете украинский чиновник.
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.
Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.