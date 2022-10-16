Иран готов поставлять РФ не только беспилотники, но и ракеты – The Washington Post

Собеседники предположили, что это может помочь России восполнить потери.

По данным газеты, 18 сентября Тегеран направил официальных лиц в Россию для окончательного согласования условий дополнительных поставок оружия, в том числе двух типов иранских ракет класса "земля – земля". Разведка сообщала, что иранская военная промышленность готовит первую партию Fateh-110 и Zolfaghar – иранских баллистических ракет малой дальности, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км. Это может быть первая поставка таких ракет в Россию с начала войны.

Источники также сообщили, что Иран также готовит поставки в РФ новых беспилотников, среди которых "десятки" многоцелевых Mohajer-6 и большее количество дронов-камикадзе Shahed-136. По словам собеседников издания, в последние недели иранские технические советники посетили районы, контролируемые Россией, чтобы дать инструкции по эксплуатации беспилотников.

Украинская сторона об этом проинформирована, сказал газете украинский чиновник.