РФ, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2 – ISW

"Украинский и российский Telegram-каналы сообщили о "просочившейся" информации из неуказанных иранских источников о том, что Россия закупила неизвестное количество беспилотников Arash-2, которые якобы являются более быстрыми и более разрушительными, чем беспилотники Shahed-136, которые в настоящее время используются российскими войсками", – говорится в сообщении.

По оценке ISW, маловероятно, что российские войска будут использовать Arash-2 с большей эффективностью, чем они использовали модель Shahed-136.