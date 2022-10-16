РФ, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2 – ISW

"Украинский и российский Telegram-каналы сообщили о "просочившейся" информации из неуказанных иранских источников о том, что Россия закупила неизвестное количество беспилотников Arash-2, которые якобы являются более быстрыми и более разрушительными, чем беспилотники Shahed-136, которые в настоящее время используются российскими войсками", – говорится в сообщении.
По оценке ISW, маловероятно, что российские войска будут использовать Arash-2 с большей эффективностью, чем они использовали модель Shahed-136.
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.
Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.