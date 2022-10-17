Кислица призвал Иран ответить, почему он убивает мирных жителей Украины

Кислица ретвитнул обращение президента Ирана Ибрахима Раиси к Генеральной Ассамблее ООН, в котором в том числе говорится, что "война не является решением кризисов".
Он призвал представительство Ирана в ООН связаться с правительством страны и задать прямой вопрос, участвует ли Иран в войне России против Украины.
"Почему оно (правительство Ирана. – "ГОРДОН") участвует в войне России против Украины и убивает мирных жителей в Киеве? Как это соотносится с этим [заявлением Ирана]?" – написал Кислица.
.@Iran_UN is official Twitter account of Permanent Mission of Iran to UN. Contact the mission of Iran & put a direct question: Does your Government & why engage in russia’s war against Ukraine & killing civilians in Kyiv? How does it reconcile with this? https://t.co/sp12hwDNAh pic.twitter.com/b52UbgrgbM— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 17, 2022
Представитель Ирана ранее заявил, что страна не поставляет дроны-камикадзе России.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах Украины. В столице повреждены энергетические объекты и жилой дом.
Атака по Киеву произошла примерно в 7.00. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. По информации советника главы МВД Антона Геращенко, пострадал объект инфраструктуры возле вокзала.
Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе. В результате атаки там погибли два человека.
Всего, по информации мэра столицы Виталия Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.