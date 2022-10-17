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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица призвал Иран ответить, почему он убивает мирных жителей Украины

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Сергей Кислица обратился к Ирану после российской атаки дронов
Сергей Кислица обратился к Ирану после российской атаки дронов
Фото: Постійне представництво України при ООН / Perm Mission of Ukraine to the UN / Facebook

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к представительству Ирана в организации после удара по Киеву дронами Shahed-136 иранского производства. Об этом он написал в Twitter 17 октября.

Кислица ретвитнул обращение президента Ирана Ибрахима Раиси к Генеральной Ассамблее ООН, в котором в том числе говорится, что "война не является решением кризисов".

Он  призвал представительство Ирана в ООН связаться с правительством страны и задать прямой вопрос, участвует ли Иран в войне России против Украины.

"Почему оно (правительство Ирана. – "ГОРДОН") участвует в войне России против Украины и убивает мирных жителей в Киеве? Как это соотносится с этим [заявлением Ирана]?" – написал Кислица.

Представитель Ирана ранее заявил, что страна не поставляет дроны-камикадзе России.

Контекст:

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах Украины. В столице повреждены энергетические объекты и жилой дом. 

Атака по Киеву произошла примерно в 7.00. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. По информации советника главы МВД Антона Геращенко, пострадал объект инфраструктуры возле вокзала

Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе. В результате атаки там погибли два человека.

Всего, по информации мэра столицы Виталия Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО. 

Теги: Иран, беспилотники, Сергей Кислица, российская агрессия, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
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