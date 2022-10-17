Кислица призвал Иран ответить, почему он убивает мирных жителей Украины

Сергей Кислица обратился к Ирану после российской атаки дронов Фото: Постійне представництво України при ООН / Perm Mission of Ukraine to the UN / Facebook

Кислица ретвитнул обращение президента Ирана Ибрахима Раиси к Генеральной Ассамблее ООН, в котором в том числе говорится, что "война не является решением кризисов".

Он призвал представительство Ирана в ООН связаться с правительством страны и задать прямой вопрос, участвует ли Иран в войне России против Украины.

"Почему оно (правительство Ирана. – "ГОРДОН") участвует в войне России против Украины и убивает мирных жителей в Киеве? Как это соотносится с этим [заявлением Ирана]?" – написал Кислица.

.@Iran_UN is official Twitter account of Permanent Mission of Iran to UN. Contact the mission of Iran & put a direct question: Does your Government & why engage in russia’s war against Ukraine & killing civilians in Kyiv? How does it reconcile with this? https://t.co/sp12hwDNAh pic.twitter.com/b52UbgrgbM — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 17, 2022

Представитель Ирана ранее заявил, что страна не поставляет дроны-камикадзе России.