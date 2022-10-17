Оккупанты утром атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины, в столице зафиксировано пять ударов – Шмыгаль

В Киеве, по данным премьера, повреждены энергетические объекты и жилой дом Фото: Віталій Кличко / Telegram

"В частности, зафиксировано пять ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях", – написал Шмыгаль.

По его словам, в результате атаки обесточены сотни населенных пунктов. Все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения. У каждого региона есть план антикризисного реагирования.

"И просим украинцев для стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в часы пик", – добавил премьер.

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