Оккупанты утром атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины, в столице зафиксировано пять ударов – Шмыгаль

"В частности, зафиксировано пять ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях", – написал Шмыгаль.
По его словам, в результате атаки обесточены сотни населенных пунктов. Все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения. У каждого региона есть план антикризисного реагирования.
"И просим украинцев для стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в часы пик", – добавил премьер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
В Киеве известно о повреждениях объекта инфраструктуры и нескольких жилых домов. Один из домов был взорван, по меньшей мере одна женщина погибла, 18 человек спасли из-под завалов.
Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.