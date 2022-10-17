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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запорожье ночью атаковали ракетами – ОВА

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Старух подчеркнул, что есть вероятность повторных атак
Старух подчеркнул, что есть вероятность повторных атак
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Facebook

Российские оккупанты ночью с 16-го на 17 октября атаковали Запорожье. Об этом утром сообщил в Telegram глава ОВА Александр Старух.

"Ночью враг совершил ракетную атаку на областной центр. Своей цели оккупант не достиг: разрушений и пострадавших нет", – написал Старух.

По его словам, есть вероятность повторных атак.

"Соблюдаем правила безопасности", – подчеркнул глава ОВА.

Секретарь горсовета, и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев также сообщил, что пострадавших от атаки нет, разрушения не зафиксированы. 

В то же время он добавил, что в результате вражеских атак накануне, 16 октября, повреждены гражданские объекты в Гуляйпольском, Ореховском, Пологовском и Васильевском районах Запорожской области. 

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Утром 17 октября Россия организовала массированную атаку по нескольким областям Украины. В частности, оккупанты атаковали дронами Киев. Известно о повреждениях объекта инфраструктуры и нескольких жилых домов. Один из домов был взорван, возможно, под завалами остаются люди

Теги: Запорожье, Запорожская область, война России против Украины, ракеты, Александр Старух, Анатолий Куртев
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