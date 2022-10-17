Запорожье ночью атаковали ракетами – ОВА

"Ночью враг совершил ракетную атаку на областной центр. Своей цели оккупант не достиг: разрушений и пострадавших нет", – написал Старух.

В то же время он добавил, что в результате вражеских атак накануне, 16 октября, повреждены гражданские объекты в Гуляйпольском, Ореховском, Пологовском и Васильевском районах Запорожской области.

Секретарь горсовета, и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев также сообщил , что пострадавших от атаки нет, разрушения не зафиксированы.

По его словам, есть вероятность повторных атак.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Утром 17 октября Россия организовала массированную атаку по нескольким областям Украины. В частности, оккупанты атаковали дронами Киев. Известно о повреждениях объекта инфраструктуры и нескольких жилых домов. Один из домов был взорван, возможно, под завалами остаются люди.