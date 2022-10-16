Оккупанты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области – глава ОВА

"Враг терпит поражение на фронте, поэтому уничтожает и разрушает гражданскую инфраструктуру. Две уничтоженные школы в Пологовском районе Запорожской области – таков результат действий рашистов только за последнее время. Сегодня ночью оккупанты попали двумя ракетами в школу села Воздвижевка. Учебное заведение разрушено почти полностью", – написал он.
Старух добавил, что вторая ракета попала в местный парк, повреждены также частные дома вокруг.
"Также ракетами была разрушена школа в селе Доброполье. Пострадавших нет. Убивать беззащитных мирных людей и уничтожать школы, больницы, дома. Это и есть тактика врага – бесконечный террор гражданских", – заявил глава ОВА.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.
По данным Офиса генпрокурора на 15 октября, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2614 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью.