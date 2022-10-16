Оккупанты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области – глава ОВА

"Враг терпит поражение на фронте, поэтому уничтожает и разрушает гражданскую инфраструктуру. Две уничтоженные школы в Пологовском районе Запорожской области – таков результат действий рашистов только за последнее время. Сегодня ночью оккупанты попали двумя ракетами в школу села Воздвижевка. Учебное заведение разрушено почти полностью", – написал он.

Старух добавил, что вторая ракета попала в местный парк, повреждены также частные дома вокруг.

"Также ракетами была разрушена школа в селе Доброполье. Пострадавших нет. Убивать беззащитных мирных людей и уничтожать школы, больницы, дома. Это и есть тактика врага – бесконечный террор гражданских", – заявил глава ОВА.