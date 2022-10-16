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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области – глава ОВА

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Старух: Враг терпит поражение на фронте, поэтому уничтожает и разрушает гражданскую инфраструктуру
Старух: Враг терпит поражение на фронте, поэтому уничтожает и разрушает гражданскую инфраструктуру
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Facebook

Российские оккупанты разрушили две школы в Запорожской области. Об этом 16 октября сообщил глава областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Враг терпит поражение на фронте, поэтому уничтожает и разрушает гражданскую инфраструктуру. Две уничтоженные школы в Пологовском районе Запорожской области – таков результат действий рашистов только за последнее время. Сегодня ночью оккупанты попали двумя ракетами в школу села Воздвижевка. Учебное заведение разрушено почти полностью", – написал он.

Старух добавил, что вторая ракета попала в местный парк, повреждены также частные дома вокруг.

"Также ракетами была разрушена школа в селе Доброполье. Пострадавших нет. Убивать беззащитных мирных людей и уничтожать школы, больницы, дома. Это и есть тактика врага – бесконечный террор гражданских", – заявил глава ОВА.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

По данным Офиса генпрокурора на 15 октября, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2614 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, школы, Александр Старух
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