НАПК предлагает наложить санкции на 529 россиян, которые причастны к псевдореферендумам

Всего в списки внесены 19 358 физических лиц и 4168 юридических лиц РФ Фото: EPA

НАПК инициирует наложение санкций на должностных лиц, в отношении которых не во всех странах-партнерах применены санкции.

В частности, предлагается наложить санкции на депутатов Государственной думы и сенаторов РФ, которые голосовали за законы о принятии в состав России "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, а также председателя и судей Конституционного суда РФ, которые принимали участие в принятии постановлений о признании договоров между РФ и Херсонской, Запорожской областями, "ЛНР" об их принятии в состав России и т.д.

Кроме этого, в список входят глава, секретари и члены Центральной избирательной комиссии России, которые организовали и провели псевдореферендумы по вопросам вхождения в состав РФ "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областей, и гауляйтеры временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые способствовали оккупации территорий Украины.

Также предлагается наложить санкции на членов правительства, глав республик и губернаторов, полномочных представителей президента РФ в федеральных округах, главу регионального законодательного собрания, руководителей высших судебных, правоохранительных и силовых органов, центральных органов власти, аппарата администрации президента РФ, религиозных деятелей и других лиц, которые были приглашены 30 сентября на обращение Путина по итогам псевдореферендумов и церемонии незаконного присоединения украинских территорий.

"Среди них – министр образования России Сергей Кравцов, генеральный директор "Первого канала Россия" (активно освещающий эту тему) Константин Эрнст, митрополит Пантелеймон – архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит Луганский и Алчевский Василий Поворознюк, бывший вице-премьер-министр РФ, ответственный за военно-промышленный комплекс, Дмитрий Рогозин и другие", – говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что все вышеперечисленные лица "продемонстрировали поддержку действий" президента РФ Владимира Путина и правительства России, направленных на "ведение войны, совершение геноцида против украинского народа и ликвидацию Украины как государства, нарушая все нормы международного права и уставные документы ООН".

В списки уже внесены 19 358 физических лиц и 4168 юридических лиц.