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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ готовят Запорожскую область к полному освобождению – мэр Мелитополя

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По данным Федорова, в районе Бердянска ВСУ уничтожили четыре российских комплекса С-300
По данным Федорова, в районе Бердянска ВСУ уничтожили четыре российских комплекса С-300
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины продолжают готовить Запорожскую область к полному освобождению от российских оккупантов. Об этом 16 октября в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, только за последние дни:

  • недалеко от Гуляйполя уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов;
  • в Токмаке уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих;
  • в Пологах – до 30 раненых оккупантов;
  • в Каменце-Днепровском уничтожены семь единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника;
  • в районах населенных пунктов Орехов, Конские Раздоры и Токмак поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных;
  • в районе населенного пункта Бердянск уничтожено четыре комплекса С-300.

"Верим в ВСУ, ждем деоккупации!" – подчеркнул Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь. 

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины, Иван Федоров, деоккупация
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