ВСУ готовят Запорожскую область к полному освобождению – мэр Мелитополя

По его словам, только за последние дни:

"Верим в ВСУ, ждем деоккупации!" – подчеркнул Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там "референдум" о присоединении региона к РФ.