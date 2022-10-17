Число погибших в результате атаки на жилой дом в Киеве выросло до трех, есть раненые – Тимошенко

"Киев. По состоянию на данный момент количество человек, погибших в результате налета дронов-камикадзе на жилой дом, увеличилось до трех. Спасены 19 человек. Работы продолжаются", – написал он.

Ранее было известно о двух погибших. Тимошенко сообщал также, что четыре человека пострадали.