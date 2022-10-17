Число погибших в результате атаки на жилой дом в Киеве выросло до трех, есть раненые – Тимошенко

"Киев. По состоянию на данный момент количество человек, погибших в результате налета дронов-камикадзе на жилой дом, увеличилось до трех. Спасены 19 человек. Работы продолжаются", – написал он.
Ранее было известно о двух погибших. Тимошенко сообщал также, что четыре человека пострадали.
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксировано пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.
Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.