"Герани" расцветут на ваших могилах". В СБУ заявили, что оккупанты 17 октября атаковали украинские города дронами-камикадзе

"Сегодня Россия атакует наши города "геранями"-"шахидами". Но мы, украинцы, исторически уважаем чернобривцы. А герани "расцветут" разве что на ваших могилах, оккупанты!" – говорится в сообщении.

В СБУ призвали украинцев "держать строй, помогать тем, кто рядом, и не публиковать фото прилетов.

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые оккупанты перекрасили в свои цвета и назвали "Герань-2".

С начала сентября оккупанты использовали такие дроны в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области. Также беспилотники были применены во время массированной атаки по Украине 10-го и 11 октября.