"Герани" расцветут на ваших могилах". В СБУ заявили, что оккупанты 17 октября атаковали украинские города дронами-камикадзе

"Сегодня Россия атакует наши города "геранями"-"шахидами". Но мы, украинцы, исторически уважаем чернобривцы. А герани "расцветут" разве что на ваших могилах, оккупанты!" – говорится в сообщении.
В СБУ призвали украинцев "держать строй, помогать тем, кто рядом, и не публиковать фото прилетов.
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые оккупанты перекрасили в свои цвета и назвали "Герань-2".
С начала сентября оккупанты использовали такие дроны в основном на юге и востоке – в Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области. Также беспилотники были применены во время массированной атаки по Украине 10-го и 11 октября.
Утром 17 октября Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице повреждены энергетические объекты и жилой дом. На данный момент известно о двоих погибших в результате удара по Киеву.
Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.