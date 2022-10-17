Иран заявил, что не поставлял России дроны-камикадзе

По словам Канаани, публикуемые новости о том, что Иран поставляет России беспилотники, распространяются западными источниками и преследуют "политические цели".

"Мы не поставляли оружие ни одной из сторон, находящихся в состоянии войны", — заявил он.

Контекст:

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах Украины. В столице повреждены энергетические объекты и жилой дом.

Атака по Киеву произошла примерно в 7.00. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. По информации советника главы МВД Антона Геращенко, пострадал объект инфраструктуры возле вокзала.

Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе. В результате атаки там погибло два человека.

Всего, по информации мэра столицы Виталия Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.