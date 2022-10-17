Полиция показала, как сбивала дрон-камикадзе над Киевом из автоматов. Видео

Кадры сняты уличной камерой наблюдения и индивидуальной камерой одного из полицейских. На них слышен звук летящих дронов-камикадзе Shahed-136. Правоохранители, стоящие на одной из столичных магистралей, стреляют, пока один из БПЛА не взрывается.

"А вот как все было от первого лица. Shahed испытал отрицательное всплытие", – подписал видео Билошицкий.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил факт сбития дрона из стрелкового оружия. Он призвал украинцев не пытаться самостоятельно уничтожать беспилотники, потому что стрельба по ним в жилых кварталах может быть опаснее самой атаки.