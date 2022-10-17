Полиция показала, как сбивала дрон-камикадзе над Киевом из автоматов. Видео

Кадры сняты уличной камерой наблюдения и индивидуальной камерой одного из полицейских. На них слышен звук летящих дронов-камикадзе Shahed-136. Правоохранители, стоящие на одной из столичных магистралей, стреляют, пока один из БПЛА не взрывается.
"А вот как все было от первого лица. Shahed испытал отрицательное всплытие", – подписал видео Билошицкий.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил факт сбития дрона из стрелкового оружия. Он призвал украинцев не пытаться самостоятельно уничтожать беспилотники, потому что стрельба по ним в жилых кварталах может быть опаснее самой атаки.
Утром 17 октября Россия совершила атаку на столицу Украины. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Киеве зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.
На 14.25 было известно о трех погибших, из-под завалов спасены 19 человек.
Городской голова Виталий Кличко сообщил, что оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО. После атаки он показал обломок иранского дрона-камикадзе, на котором видна надпись "Герань-2".