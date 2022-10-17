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КИЕВ

В МВД подтвердили, что один из дронов в Киеве сбили из стрелкового оружия

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Монастырский: Полицейские в центре Киева действительно открывали огонь
Монастырский: Полицейские в центре Киева действительно открывали огонь 
Фото: Віталій Кличко / Telegram

Попытки самостоятельно сбить вражеский беспилотник могут привести к худшим последствиям, чем сама атака. Об этом в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1", заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Он призвал  украинцев не стрелять по дронам-камикадзе в жилых кварталах. 

"Фактически вероятность попадания является чрезвычайно малой, а опасность, когда неопытный человек будет стрелять [по БПЛА], превышает вероятность сбить", – сказал он.

При этом Монастырский подтвердил, что во время утренней серии ударов один из беспилотников был сбит из стрелкового оружия.

"Пользуясь возможностью, хочу обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием. Из пистолета, из карабина не следует стрелять между многоэтажными домами. Потому что это может привести к травмированию и беде гораздо большей… Полицейские в центре действительно открывали огонь, так как видели, что дроны один за другим пролетали. Один из дронов действительно был сбит", – объяснил глава МВД.

АFP опубликовало в Twitter фотографии утренней атаки дронов на Киев. На одном из них полицейский целится в небо из автомата Калашникова.

Контекст:

Утром 17 октября Россия совершила атаку на столицу Украины. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Киеве зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. 

На 14.25 было известно о трех погибших, из-под завалов спасены 19 человек.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО. После атаки он показал обломок иранского дрона-камикадзе, на котором видна надпись "Герань-2".

Теги: Киев, МВД, беспилотники, война России против Украины, Национальная полиция, Денис Монастырский
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