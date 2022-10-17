В МВД подтвердили, что один из дронов в Киеве сбили из стрелкового оружия

"Фактически вероятность попадания является чрезвычайно малой, а опасность, когда неопытный человек будет стрелять [по БПЛА], превышает вероятность сбить", – сказал он.
При этом Монастырский подтвердил, что во время утренней серии ударов один из беспилотников был сбит из стрелкового оружия.
"Пользуясь возможностью, хочу обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием. Из пистолета, из карабина не следует стрелять между многоэтажными домами. Потому что это может привести к травмированию и беде гораздо большей… Полицейские в центре действительно открывали огонь, так как видели, что дроны один за другим пролетали. Один из дронов действительно был сбит", – объяснил глава МВД.
АFP опубликовало в Twitter фотографии утренней атаки дронов на Киев. На одном из них полицейский целится в небо из автомата Калашникова.
AFP's @YasuyoshiChiba captured the moment a drone approached to attack Kyiv, and the immediate aftermath of the strikes pic.twitter.com/9Sd1mxgLku— AFP News Agency (@AFP) October 17, 2022