ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Шокирована, но не ранена". Кличко сообщил, что из-под завала достали бабушку, всего спасено 19 человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спасатели обнаружили уже троих погибших
Спасатели обнаружили уже троих погибших
Фото: ЕРА

Из-под завалов жилого дома в Киеве, атакованного дроном-камикадзе 17 октября, спасатели достали пожилую женщину, она не пострадала. Об этом в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1", заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

По его словам, она стала 19-й спасенной на месте обстрела. Женщина физически не пострадала.

"Бабушка. Пожарные достали ее на наших глазах. Она шокирована, но не ранена", – сказал мэр.

Он добавил, что поисковые работы продолжаются, спасатели ищут способ извлечь тело третьего погибшего. Ранее было известно о двух погибших. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщал также, что четыре человека пострадали. 

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу.  Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксировано пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. 

Кличко после атаки показал обломок иранского дрона-камикадзе, на нем видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО. 

Теги: Владимир Кличко, Киев, беспилотники, спасатели, обстрелы, война России против Украины, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Поважати ворога до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Поважати ворога – до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
Клопотенко опубликовал рецепт оладий, которыми жительница освобожденной Балаклеи угощала украинских защитников
Клопотенко опубликовал рецепт оладий, которыми жительница освобожденной Балаклеи угощала украинских защитников
Никитюк показала, как снимает стресс
Никитюк показала, как снимает стресс
Марина Боржемская показала подросших детей от Узелкова
Марина Боржемская показала подросших детей от Узелкова
49-летняя Клум прикрыла зону бикини тортом и поела его перед камерой. Видео
49-летняя Клум прикрыла зону бикини тортом и поела его перед камерой. Видео
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева
Цибульская рассказала, кричит ли она на сына
Цибульская рассказала, кричит ли она на сына
"Глубоко", "Похож". В сети обсуждают картину Макаревича с изображением человека, примеряющего терновый венец
"Глубоко", "Похож". В сети обсуждают картину Макаревича с изображением человека, примеряющего терновый венец
Жена Усика процитировала Симона Петлюру
Жена Усика процитировала Симона Петлюру
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом (58763)
2
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане (42102)
3
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (33103)
4
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (28155)
5
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (26722)
6
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды (24603)
7
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница (24086)
8
Свитолина и Монфис впервые стали родителями (22073)
 
 
 
 