"Шокирована, но не ранена". Кличко сообщил, что из-под завала достали бабушку, всего спасено 19 человек

По его словам, она стала 19-й спасенной на месте обстрела. Женщина физически не пострадала.

"Бабушка. Пожарные достали ее на наших глазах. Она шокирована, но не ранена", – сказал мэр.

Он добавил, что поисковые работы продолжаются, спасатели ищут способ извлечь тело третьего погибшего. Ранее было известно о двух погибших. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщал также, что четыре человека пострадали.