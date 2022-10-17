"Шокирована, но не ранена". Кличко сообщил, что из-под завала достали бабушку, всего спасено 19 человек

По его словам, она стала 19-й спасенной на месте обстрела. Женщина физически не пострадала.
"Бабушка. Пожарные достали ее на наших глазах. Она шокирована, но не ранена", – сказал мэр.
Он добавил, что поисковые работы продолжаются, спасатели ищут способ извлечь тело третьего погибшего. Ранее было известно о двух погибших. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщал также, что четыре человека пострадали.
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксировано пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.
Кличко после атаки показал обломок иранского дрона-камикадзе, на нем видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.