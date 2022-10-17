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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число погибших в результате атаки РФ по Киеву увеличилось до четырех

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РФ атаковала Киев иранскими дронами
РФ атаковала Киев иранскими дронами
Фото: Національна поліція України / Telegram

Спасатели в Киеве нашли тело четвертого погибшего под завалами дома, атакованного российским дроном-камикадзе. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Уже четверо погибших под завалами дома в Шевченковском районе столицы, в который попал российский дрон-террорист. Спасатели обнаружили и достали еще одно тело – погибшего мужчины. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут быть еще люди", – проинформировал Кличко. 

Он сообщил, что трое пострадавших госпитализированы, среди них двое спасателей. 

Ранее было известно о трех погибших. Среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. 

Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана беспилотники Shahed-136). Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, ПВО, раненые, спасатели, жертвы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, дом
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