Число погибших в результате атаки РФ по Киеву увеличилось до четырех

"Уже четверо погибших под завалами дома в Шевченковском районе столицы, в который попал российский дрон-террорист. Спасатели обнаружили и достали еще одно тело – погибшего мужчины. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут быть еще люди", – проинформировал Кличко.

Он сообщил, что трое пострадавших госпитализированы, среди них двое спасателей.

Ранее было известно о трех погибших. Среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)