Число погибших в результате атаки РФ по Киеву увеличилось до четырех

"Уже четверо погибших под завалами дома в Шевченковском районе столицы, в который попал российский дрон-террорист. Спасатели обнаружили и достали еще одно тело – погибшего мужчины. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут быть еще люди", – проинформировал Кличко.
Он сообщил, что трое пострадавших госпитализированы, среди них двое спасателей.
Ранее было известно о трех погибших. Среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.
Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана беспилотники Shahed-136). Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.