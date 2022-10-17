Из-за атаки РФ по Киеву погибла семейная пара. Женщина была беременна – Кличко

В результате попадания дрона по жилому дому погибли трое человек Фото: EPA

Всего погибло трое человек. Двое из них – молодая пара, которая ждала ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности.

Нацполиция уточняет, что погибшим супругам было до 30 лет. Третья погибшая – 59-летняя женщина.