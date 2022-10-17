Из-за атаки РФ по Киеву погибла семейная пара. Женщина была беременна – Кличко

Нацполиция уточняет, что погибшим супругам было до 30 лет. Третья погибшая – 59-летняя женщина.
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксировано пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.
Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.