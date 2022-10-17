СБУ открыла два уголовных дела по факту обстрелов РФ Киева

В СБУ заявили, что одно из дел касается обстрелов жилого дома, а второе – объектов энергетической инфраструктуры Украины. Дела открыты по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
"Устанавливаются все причастные к очередным российским зверствам, проводится комплекс следственно-оперативных действий по привлечению виновных к ответственности", – говорится в сообщении.
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.