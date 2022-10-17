ЕС ввел санкции против иранской полиции нравов

Санкции были введены в ответ на силовые разгоны общенациональных протестов, вследствие которых погибло по меньшей мере 76 человек. Они начались после смерти 22-летней Амини в отделении полиции.
В санкционный список попали 11 человек и четыре организации, в частности иранская полиция нравов и ее представители Мохаммад Ростами и Хаджахмад Мирзаи. Кроме того, ЕС внес в список правоохранительные органы. Под санкции также подпадает Исса Зарепур, министр информационных и коммуникационных технологий Ирана, за его обязанности в связи с отключением интернета, сказано в сообщении.
Как отметили в Евросовете, санкционные меры состоят из запрета на поездки и замораживания активов. В то же время гражданам ЕС и европейским компаниям запрещено предоставлять финансирование этим людям и организациям.
"ЕС ожидает, что Иран немедленно прекратит жестокое подавление мирных демонстрантов, освободит задержанных и обеспечит свободный поток информации, включая доступ к интернету. ЕС также ожидает, что Иран предоставит четкие данные о количестве смертей и арестов и гарантирует правовую определенность для всех захваченных. Убийство Махсы Амини должно быть надлежащим образом расследовано, а виновные в ее смерти должны быть привлечены к ответственности", – заявили в Совете ЕС.
22-летняя Махса (Джина) Амини из Саккеза (Курдистан) 13 сентября приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
Свидетели сказали, что Амини избили в фургоне для задержанных, через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
Ее смерть вызвала протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Протесты охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.