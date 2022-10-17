ЕС ввел санкции против иранской полиции нравов

Санкции были введены в ответ на силовые разгоны общенациональных протестов, вследствие которых погибло по меньшей мере 76 человек. Они начались после смерти 22-летней Амини в отделении полиции.

В санкционный список попали 11 человек и четыре организации, в частности иранская полиция нравов и ее представители Мохаммад Ростами и Хаджахмад Мирзаи. Кроме того, ЕС внес в список правоохранительные органы. Под санкции также подпадает Исса Зарепур, министр информационных и коммуникационных технологий Ирана, за его обязанности в связи с отключением интернета, сказано в сообщении.

Как отметили в Евросовете, санкционные меры состоят из запрета на поездки и замораживания активов. В то же время гражданам ЕС и европейским компаниям запрещено предоставлять финансирование этим людям и организациям.

"ЕС ожидает, что Иран немедленно прекратит жестокое подавление мирных демонстрантов, освободит задержанных и обеспечит свободный поток информации, включая доступ к интернету. ЕС также ожидает, что Иран предоставит четкие данные о количестве смертей и арестов и гарантирует правовую определенность для всех захваченных. Убийство Махсы Амини должно быть надлежащим образом расследовано, а виновные в ее смерти должны быть привлечены к ответственности", – заявили в Совете ЕС.