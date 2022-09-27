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В Иране в результате разгонов протестов убиты не менее 76 человек, в их числе дети – правозащитники

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В Иране продолжаются массовые протесты
В Иране продолжаются массовые протесты
Фото: EPA

По меньшей мере 76 человек погибли в Иране из-за силовых разгонов общенациональных протестов, начавшихся после смерти 22-летней Махсы Амини в отделении полиции. Об этом сообщила 26 сентября базирующаяся в Норвегии неправительственная организация Iran Human Rights.

"Подтверждено, что по меньшей мере 76 протестующих были убиты силами безопасности. Большинство семей были вынуждены тихо хоронить своих близких ночью и оказались под давлением против проведения публичных похорон. Многим семьям угрожали юридическими обвинениями, если они сообщат о смерти", – говорится в отчете организации.

Смертельные случаи зарегистрированы в 14 провинциях, больше всего – в Мазандаране (25 человек). Среди убитых – по меньшей мере шесть женщин и четверо детей. 

Иранская государственная телекомпания IRIB подтвердила 41 смерть.

Правозащитники отмечают, что в стране продолжаются серьезные сбои или полное отсутствие доступа к интернету. Это вызывает задержки в публикации информации. Однако видео и свидетельства о смерти, полученные Iran Human Rights, подтверждают, что по протестующим стреляли боевыми патронами.

Кроме того, по данным организации, сотни человек были арестованы. Есть прецеденты применения пыток и жестокого обращения для получения ложных признательных показаний, которые транслируют по телевидению.

Контекст:

22-летняя Махса (Джина) Амини из Саккеза (Курдистан) 13 сентября приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".

Свидетели сказали, что Амини избили в фургоне для задержанных, через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.

Ее смерть вызвала протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Протесты охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.

С 23 сентября в Иране начались также проправительственные марши, участники которых призвали к казни бунтовщиков сообщили Reuters и Al-Arabiya. Они скандировали "Нарушители Корана должны быть казнены", выкрикивали "Смерть Америке" и "Смерть Израилю", а антиправительственных демонстрантов осудили в качестве "солдат Израиля". Тегеран также обвинил США в использовании беспорядков для попыток "дестабилизировать ситуацию в стране".

Теги: интернет, Иран, смерть, протесты, правозащитники, митинг, беспорядки, похороны, Тегеран, демонстрация, женщины, разгон демонстраций, хиджаб, разгон, акции протеста
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