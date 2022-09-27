В Иране в результате разгонов протестов убиты не менее 76 человек, в их числе дети – правозащитники

"Подтверждено, что по меньшей мере 76 протестующих были убиты силами безопасности. Большинство семей были вынуждены тихо хоронить своих близких ночью и оказались под давлением против проведения публичных похорон. Многим семьям угрожали юридическими обвинениями, если они сообщат о смерти", – говорится в отчете организации.

Смертельные случаи зарегистрированы в 14 провинциях, больше всего – в Мазандаране (25 человек). Среди убитых – по меньшей мере шесть женщин и четверо детей.

Иранская государственная телекомпания IRIB подтвердила 41 смерть.

Правозащитники отмечают, что в стране продолжаются серьезные сбои или полное отсутствие доступа к интернету. Это вызывает задержки в публикации информации. Однако видео и свидетельства о смерти, полученные Iran Human Rights, подтверждают, что по протестующим стреляли боевыми патронами.

Кроме того, по данным организации, сотни человек были арестованы. Есть прецеденты применения пыток и жестокого обращения для получения ложных признательных показаний, которые транслируют по телевидению.