В Иране в результате разгонов протестов убиты не менее 76 человек, в их числе дети – правозащитники

"Подтверждено, что по меньшей мере 76 протестующих были убиты силами безопасности. Большинство семей были вынуждены тихо хоронить своих близких ночью и оказались под давлением против проведения публичных похорон. Многим семьям угрожали юридическими обвинениями, если они сообщат о смерти", – говорится в отчете организации.
Смертельные случаи зарегистрированы в 14 провинциях, больше всего – в Мазандаране (25 человек). Среди убитых – по меньшей мере шесть женщин и четверо детей.
Иранская государственная телекомпания IRIB подтвердила 41 смерть.
Правозащитники отмечают, что в стране продолжаются серьезные сбои или полное отсутствие доступа к интернету. Это вызывает задержки в публикации информации. Однако видео и свидетельства о смерти, полученные Iran Human Rights, подтверждают, что по протестующим стреляли боевыми патронами.
Shots can be heard in the Kurdish city of #Kermashah tonight as nationwide protests continue amid bloody crackdown and #InternetShutdowns #MahsaAmini #OpIran#IranProtests# * _ *— Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) September 26, 2022
pic.twitter.com/VBSyk5tYKB
Кроме того, по данным организации, сотни человек были арестованы. Есть прецеденты применения пыток и жестокого обращения для получения ложных признательных показаний, которые транслируют по телевидению.
22-летняя Махса (Джина) Амини из Саккеза (Курдистан) 13 сентября приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
Свидетели сказали, что Амини избили в фургоне для задержанных, через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
Ее смерть вызвала протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Протесты охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.
С 23 сентября в Иране начались также проправительственные марши, участники которых призвали к казни бунтовщиков сообщили Reuters и Al-Arabiya. Они скандировали "Нарушители Корана должны быть казнены", выкрикивали "Смерть Америке" и "Смерть Израилю", а антиправительственных демонстрантов осудили в качестве "солдат Израиля". Тегеран также обвинил США в использовании беспорядков для попыток "дестабилизировать ситуацию в стране".