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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После атаки Киева иранскими дронами-камикадзе журналисты заметили движение в посольстве Ирана в Украине

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Количество иранских дипломатов Украина сократила в сентябре
Количество иранских дипломатов Украина сократила в сентябре
Фото: bykvu.com

17 октября сотрудники охраны посольства Ирана в Украине сообщили "Буквам", что наблюдали, как сегодня по центру Киева летели иранские дроны-камикадзе и как по этим беспилотникам стреляли.

"Во двор посольства Ирана заезжал автомобиль. Один из работников учреждения, которого встретили у входа, отказался от комментариев и спешно пытался попасть внутрь, кому-то звоня по телефону", – пишет издание.

Журналистам охрана посольства рассказала, что в здании якобы осталась только "обслуживание", а рядовые сотрудники и обладающие дипломатическим статусом долгое время не появляются и, возможно, покинули Украину.

"Несмотря на возмущение в соцсетях, у посольства не было никаких митингов", – подчеркнули "Буквы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В сентябре, когда российские оккупанты начали применять против Украины иранские дроны-камикадзе, МИД Украины решил лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве.

Тогда иранские дипломаты заявляли, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".

На тот момент уже было подтверждено применение Россией против Украины как минимум двух видов беспилотников – дронов-камикадзе Shahed-136 (Россия перекрашивает их и пишет на них "Герань-2") и многоцелевых БПЛА Mohajer-6.

17 октября представитель Ирана повторил, что его страна якобы не поставляет дроны-камикадзе России.

Контекст:

17 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в этот день оккупанты выпустили по столице 28 дронов, большую часть сбила противовоздушная оборона.

В результате один из дронов попал в жилой дом, он частично разрушен. Погибли четыре человека, завалы еще разбирают.

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, Иран, посольство, война, беспилотники, война России против Украины, дипломаты, автомобиль, охрана, посол
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