После атаки Киева иранскими дронами-камикадзе журналисты заметили движение в посольстве Ирана в Украине

"Во двор посольства Ирана заезжал автомобиль. Один из работников учреждения, которого встретили у входа, отказался от комментариев и спешно пытался попасть внутрь, кому-то звоня по телефону", – пишет издание.
Журналистам охрана посольства рассказала, что в здании якобы осталась только "обслуживание", а рядовые сотрудники и обладающие дипломатическим статусом долгое время не появляются и, возможно, покинули Украину.
"Несмотря на возмущение в соцсетях, у посольства не было никаких митингов", – подчеркнули "Буквы".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В сентябре, когда российские оккупанты начали применять против Украины иранские дроны-камикадзе, МИД Украины решил лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве.
Тогда иранские дипломаты заявляли, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".
На тот момент уже было подтверждено применение Россией против Украины как минимум двух видов беспилотников – дронов-камикадзе Shahed-136 (Россия перекрашивает их и пишет на них "Герань-2") и многоцелевых БПЛА Mohajer-6.
17 октября представитель Ирана повторил, что его страна якобы не поставляет дроны-камикадзе России.
17 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в этот день оккупанты выпустили по столице 28 дронов, большую часть сбила противовоздушная оборона.
В результате один из дронов попал в жилой дом, он частично разрушен. Погибли четыре человека, завалы еще разбирают.
Украинские военнослужащие, по оценке секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.