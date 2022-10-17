После атаки Киева иранскими дронами-камикадзе журналисты заметили движение в посольстве Ирана в Украине

"Во двор посольства Ирана заезжал автомобиль. Один из работников учреждения, которого встретили у входа, отказался от комментариев и спешно пытался попасть внутрь, кому-то звоня по телефону", – пишет издание.

Журналистам охрана посольства рассказала, что в здании якобы осталась только "обслуживание", а рядовые сотрудники и обладающие дипломатическим статусом долгое время не появляются и, возможно, покинули Украину.

"Несмотря на возмущение в соцсетях, у посольства не было никаких митингов", – подчеркнули "Буквы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В сентябре, когда российские оккупанты начали применять против Украины иранские дроны-камикадзе, МИД Украины решил лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве.

Тогда иранские дипломаты заявляли, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".

На тот момент уже было подтверждено применение Россией против Украины как минимум двух видов беспилотников – дронов-камикадзе Shahed-136 (Россия перекрашивает их и пишет на них "Герань-2") и многоцелевых БПЛА Mohajer-6.

17 октября представитель Ирана повторил, что его страна якобы не поставляет дроны-камикадзе России.