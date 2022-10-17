Украина работает по дипломатическим каналам, чтобы помешать Ирану поставлять дроны в РФ – Арахамия

"Что касается Ирана, то мы уже работаем по дипломатическим каналам со странами-соседями, чтобы остановить все имеющиеся логистические коридоры", – написал Арахамия.
Он также подчеркнул, что Россия атаками дронов-камикадзе только "навлекает на себя проблемы", так как, по мнению политика, террор не поможет выиграть войну.
"Благодаря дронам-камикадзе России удалось: в очередной раз показать террористическую сущность своего государства; еще раз напомнить всему миру, с кем мы имеем дело; дать нам дополнительные аргументы для ускорения поставок оружия", – заявил глава фракции.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6.
Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Представитель Ирана 17 октября заявил, что его страна якобы не поставляет дроны-камикадзе России.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников.
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Известно о четырех погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.
Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.