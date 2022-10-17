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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина работает по дипломатическим каналам, чтобы помешать Ирану поставлять дроны в РФ – Арахамия

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Арахамия: Благодаря дронам-камикадзе России удалось в очередной раз показать террористическую сущность своего государства
Арахамия: Благодаря дронам-камикадзе России удалось в очередной раз показать террористическую сущность своего государства
Фото: sluga-narodu.com

Украина намерена заблокировать логистические коридоры поставок оружия из Ирана в Россию. Об этом заявил 17 октября в Telegram глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Что касается Ирана, то мы уже работаем по дипломатическим каналам со странами-соседями, чтобы остановить все имеющиеся логистические коридоры", – написал Арахамия.

Он также подчеркнул, что Россия атаками дронов-камикадзе только "навлекает на себя проблемы", так как, по мнению политика, террор не поможет выиграть войну. 

"Благодаря дронам-камикадзе России удалось: в очередной раз показать террористическую сущность своего государства; еще раз напомнить всему миру, с кем мы имеем дело; дать нам дополнительные аргументы для ускорения поставок оружия", – заявил глава фракции.

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Представитель Ирана 17 октября заявил, что его страна якобы не поставляет дроны-камикадзе России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников.

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. 

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Известно о четырех погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка

Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. 

Теги: Россия, Иран, оружие, вооружение, беспилотники, война России против Украины, Давид Арахамия
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