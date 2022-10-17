Украина работает по дипломатическим каналам, чтобы помешать Ирану поставлять дроны в РФ – Арахамия

Арахамия: Благодаря дронам-камикадзе России удалось в очередной раз показать террористическую сущность своего государства Фото: sluga-narodu.com

"Что касается Ирана, то мы уже работаем по дипломатическим каналам со странами-соседями, чтобы остановить все имеющиеся логистические коридоры", – написал Арахамия.

Он также подчеркнул, что Россия атаками дронов-камикадзе только "навлекает на себя проблемы", так как, по мнению политика, террор не поможет выиграть войну.

"Благодаря дронам-камикадзе России удалось: в очередной раз показать террористическую сущность своего государства; еще раз напомнить всему миру, с кем мы имеем дело; дать нам дополнительные аргументы для ускорения поставок оружия", – заявил глава фракции.

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6.

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Представитель Ирана 17 октября заявил, что его страна якобы не поставляет дроны-камикадзе России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников.