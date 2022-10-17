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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Давайте будем бдительны". Маляр объяснила, почему не стоит показывать номера иранских дронов-камикадзе

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Иранские дроны, по данным британской разведки, начали использовать в Украине в августе
Иранские дроны, по данным британской разведки, начали использовать в Украине в августе
Фото: wikipedia.org

Опубликованные украинцами в соцсетях изображения с номерами иранских дронов-камикадзе Shahed-136 (оккупанты маскируют их как "Герань-2") помогают врагу, заявила 17 октября в Fаcebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Сегодня Украина снова была атакована иранскими дронами-камикадзе. [...] Может ли навредить нам публикация фотографий сбитых дронов? Да, может – в случае, если на фото виден бортовой номер вражеского беспилотника. Ведь из этой информации противник может получить важный для него вывод – долетел ли определенный аппарат до цели", – написала она.

Замминистра отметила, что использовать ситуацию могут и вражеские СМИ – в пропагандистских целях.

"Ну и также соблюдаем старое правило – не делать на фото привязки к местности. То есть чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон. Поэтому избегаем несознательного распространения разведывательной информации", – объяснила Маляр.

По ее словам, пользователи соцсетей уже зарисовывают номера Shahed-136.

Конечно, Fаcebook-страница или Telegrаm-канал известного блогера может стать еще и плохим примером для других среднестатистических пользователей. Поэтому давайте будем бдительны и не будем давать врагу то, на что он активно охотится", – подчеркнула Маляр.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid0rk37cB6pPpn5yyBE885UPEwSmzsp15mjHra8Ct7qyPS7EnMeJnAnQREnT5Jz9VoUl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

17 октября мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Номер дрона, изображение которого опубликован в соцсетях, Кличко заретушировал.

Всего, по информации Кличко, оккупанты 17 октября выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть сбила противовоздушная оборона.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщала британская разведка.

По ее данным, российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, пропаганда, разведка, оборона, беспилотники, соцсети, Анна Маляр, война России против Украины, блогеры, фото, российские оккупанты
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