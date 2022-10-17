"Давайте будем бдительны". Маляр объяснила, почему не стоит показывать номера иранских дронов-камикадзе

"Сегодня Украина снова была атакована иранскими дронами-камикадзе. [...] Может ли навредить нам публикация фотографий сбитых дронов? Да, может – в случае, если на фото виден бортовой номер вражеского беспилотника. Ведь из этой информации противник может получить важный для него вывод – долетел ли определенный аппарат до цели", – написала она.
Замминистра отметила, что использовать ситуацию могут и вражеские СМИ – в пропагандистских целях.
"Ну и также соблюдаем старое правило – не делать на фото привязки к местности. То есть чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон. Поэтому избегаем несознательного распространения разведывательной информации", – объяснила Маляр.
По ее словам, пользователи соцсетей уже зарисовывают номера Shahed-136.
Конечно, Fаcebook-страница или Telegrаm-канал известного блогера может стать еще и плохим примером для других среднестатистических пользователей. Поэтому давайте будем бдительны и не будем давать врагу то, на что он активно охотится", – подчеркнула Маляр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
17 октября мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Номер дрона, изображение которого опубликован в соцсетях, Кличко заретушировал.
Всего, по информации Кличко, оккупанты 17 октября выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть сбила противовоздушная оборона.
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщала британская разведка.
По ее данным, российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Украинские военнослужащие, по оценке секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.