"Давайте будем бдительны". Маляр объяснила, почему не стоит показывать номера иранских дронов-камикадзе

Иранские дроны, по данным британской разведки, начали использовать в Украине в августе Фото: wikipedia.org

"Сегодня Украина снова была атакована иранскими дронами-камикадзе. [...] Может ли навредить нам публикация фотографий сбитых дронов? Да, может – в случае, если на фото виден бортовой номер вражеского беспилотника. Ведь из этой информации противник может получить важный для него вывод – долетел ли определенный аппарат до цели", – написала она.

Замминистра отметила, что использовать ситуацию могут и вражеские СМИ – в пропагандистских целях.

"Ну и также соблюдаем старое правило – не делать на фото привязки к местности. То есть чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон. Поэтому избегаем несознательного распространения разведывательной информации", – объяснила Маляр.

По ее словам, пользователи соцсетей уже зарисовывают номера Shahed-136.

Конечно, Fаcebook-страница или Telegrаm-канал известного блогера может стать еще и плохим примером для других среднестатистических пользователей. Поэтому давайте будем бдительны и не будем давать врагу то, на что он активно охотится", – подчеркнула Маляр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

17 октября мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Номер дрона, изображение которого опубликован в соцсетях, Кличко заретушировал.

Всего, по информации Кличко, оккупанты 17 октября выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть сбила противовоздушная оборона.